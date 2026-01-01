25歲保全男子多次發表恐嚇言論 留言要"暗殺總統"

南部中心／綜合報導

在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，造成民眾恐慌。還有民眾在臉書上留下不當言論，多次挑明要暗殺總統，屏東警方獲報後也不敢大意，展開網路蒐證並持續深入追查，在高雄大寮逮到25歲的謝姓嫌犯，依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。





25歲男發文要「暗殺總統」 東港警方跨區到高雄逮人

嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。（圖／民視新聞）





屏東東港警方跨區到高雄大寮區逮人，嫌犯似乎已經知道警方所謂何來，從容的走出家門按下鐵門，乖乖自己坐上警車。但他到底做了什麼？屏東刑事警察大隊副大隊長江啓超說，日前接獲報案有特定帳號，於社群平台發表恐嚇言論，多次留言「暗殺總統」內容。原來這名25歲的謝姓男子，多次在網路平台發表恐嚇言論。

由於內容涉及威脅國家元首，恐怕引發社會秩序恐慌，警方展開網路蒐證並持續深入追查，鎖定犯嫌身分將人逮到。江啓超說，於本月31日在高雄市，查獲謝姓犯嫌到案全案偵訊後，依涉嫌刑法恐嚇公眾罪嫌，移請屏東地檢署偵辦。25歲的謝姓嫌犯平日擔任保全，發布不當言論的動機不明。





非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意。（圖／民視新聞）





在北捷中山站連續攻擊事件後，網路上接連出現不少恐嚇留言，先揚言在耶誕節攻擊高雄火車站，還有人說要鎖定鳳山新城在跨年夜犯案，甚至說要炸掉小港機場，都被檢警火速逮到。非常時期，警方對於網路上引發恐慌的發言都不敢大意，嚴正處理，畢竟公眾安全不容有任何疏失。





