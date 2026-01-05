25歲坐擁10間套房！作家小彤當包租婆 歌手夫婦入住成功懷孕

作家小彤是資深包租婆。（圖／馬可孛羅公關提供）





「愛情天后」小彤除了是兩性文學暢銷作家，開過補習班、25歲就已財富自由可以買下捷運淡水線10幾間套房的她，還是位資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她偕同閨密與明星房客夫妻倪安東、管罄一起吃飯，倪安東夫婦透露入住她的房子後，生活與事業都順風順水；小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

當房東數十年，小彤最自豪的是，一直與房客保持友好的關係。自嘲包租婆生涯是本血淚史的她說：「高中之前，我是家裡有司機傭人的富家千金，後來家道中落轉為租房，看盡房東臉色，所以立志有錢以後要當個好房東，為淋過雨的人撐傘。」小彤回憶十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，所以小彤一直深信入住的人都會好運連連。

廣告 廣告

小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐。（圖／馬可孛羅公關提供）

小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐。（圖／馬可孛羅公關提供）

日前小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐，他們特別提到因為家中有兩隻柴犬，而新家大樓非常寵物友善，不僅因空間變大、活動自在，還有大陽台可以曬太陽，毛小孩顯得特別放鬆與開心，夫妻倆不論事業或生活也都變得更加順利，去年底一起合演的音樂劇《港墘仔》，獲得空前成功與廻響。小彤說：「用餐過程中，倪安東不時幽默炒熱氣氛，也會體貼地幫太太夾菜倒水，我看到他們兩人在風風雨雨過後，對彼此更加珍惜的堅定。」

30年前，她在淡水的新建案買下整層樓十幾間套房出租給學生，卻忽略學生流動率很高、寒暑假學生返鄉會有2到3個月的空租期，甚至有人退租後把房子弄得像垃圾場、破解公用電話長途限話功能，打了好幾萬元的國際色情電話，讓她慘賠連一學期的房租都還不夠支付。最後因為管理成本過高，忍痛全部平轉賣出。

兩年前她罹癌後，停掉工作呈半退休狀態，幾間房子的租金收入，扣掉報稅等費用，不僅支付高額治療費用游刃有餘，也讓她生活無虞。甚至生病治療期間，房客都會主動關心要到醫院照顧、陪伴她，讓她對這樣的緣分感動不已。



【更多東森娛樂報導】

●小彤老師胰臟癌才化療完 「無預警高燒」 身體現況曝光

●小彤老師癌後重生！動刀拆除人工血管 感謝老公22年守護

●小彤力拼5年存活率！最新「癌細胞轉移」結果出爐 簽字捐這器官

