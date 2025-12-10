25歲外送員「5年存近500萬」！超狂工時嚇呆網：用命換錢

中國一名25歲外送員付出超高工時，5年存下112萬人民幣。示意圖。翻攝自微博



中國一名25歲外送員張學強近日在網路上公開自己過去5年的送餐收入與存款紀錄，引發外界關注。張學強表示，他自福建漳州前往上海工作，5年間累積總收入約人民幣140萬元（約新台幣616萬元），扣除生活開支後存下112萬元（約新台幣493萬元）。然而高收入背後，是近乎「工作—吃飯—睡覺」的生活模式，每天超長工時讓不少網友感嘆「用命換錢」。

綜合中國媒體報導，張學強5年前因經營早餐店失敗，負債5萬元（約新台幣22萬元），為盡快還清欠款，他選擇投入外送行業。入行後，他採取極度節儉模式，除了必要花費外幾乎不進行其他消費。

張學強透露，他的日常作息也相當固定，每天上午10時40分開始送餐，一路做到翌日凌晨1點，每天僅抽出數小時用餐，要求自己每天至少睡滿8.5小時，以維持體力；除了春節，他幾乎全年無休，且送單時總是奔跑前進，效率極高，同站騎手因此稱他為「大神」、「單王」。

同站點隊長顏先生表示，張學強隸屬上海市閔行區吳中路一帶的外送眾包團隊，平時話不多，但對工作極投入，「我從沒看過他用走的送餐，他都是跑著送。」

張學強公開的明細顯示，他5年間累積收入約人民幣140萬元，因嚴格控管花費，最終存下112萬元。他坦言，儘管生活辛苦，但能靠雙手還清債務並存下積蓄，讓他十分欣慰。張學強自曝還有一名在外打工的弟弟，但尚未向家人提及自己已存款破百萬。

談及未來規劃，張學強明確表示希望再度挑戰開早餐店：「之前失敗一次，我不甘心，還想再試試。」不少網友對其自律與努力感到佩服，但也有人擔憂如此高強度工時恐造成身體負擔。整起事件亦引發外界對外送行業工時、收入與健康風險的討論。

