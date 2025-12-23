25歲女偵查佐嗆對盧秀燕開3槍 中檢拘提「聲押禁見」

涉案女警平時熱心向民眾宣導，萬安演習注意事項。（圖／翻攝自Threads）





北捷殺人案後，網路上充斥各種恐嚇言論，在台中竟然有人揚言要對市長盧秀燕開槍。而發文者竟是一名25歲的黃姓女警，她在台中市警局第二分局擔任偵查佐，22日於個人社群平台發文，揚言要對市長開3槍，甚至寫下「要全世界修理她」，還PO出一張廣告看板照片，將盧市長臉部戳洞，言論已嚴重威脅市長人身安全。台中地檢署接獲通報後，立即拘提黃姓女警到案，認定涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全，向法院聲請羈押禁見。

平時熱心向民眾宣導萬安演習注意事項，或協助尋找通報失蹤民眾，她正是任職台中第二分局的黃姓女偵查佐，平常也習慣在社群平台紀錄工作日常，沒想到22日卻語出驚人，公然揚言要對台中市長盧秀燕開槍。

民眾：「人民可能會對警察有期待，你不是應該保護人民嗎？怎麼反而製造社會混亂？」

25歲的黃姓偵查佐突然在社群平台PO文，表示要在盧秀燕「腦門開3槍」，還稱要全世界修理她，甚至PO出在市長臉上戳出多個洞的照片。相關言論已涉及恐嚇，並嚴重危害市長人身安全，第二分局主動通報台中地檢署，檢方火速將人拘提到案，進行筆錄訊問。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮：「經檢察官訊畢，認定黃姓被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾嫌疑重大，以及第305條恐嚇危害安全等罪，認有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。」

北捷隨機殺人案發生後，網路恐嚇言論頻傳。台中日前才有一名男子因發文遭法院裁定羈押禁見，沒想到如今連警察也涉入恐嚇行為，對象更直指台中市長。尤其黃姓女警身為配槍的偵查佐，行徑引發社會譁然，除接受司法調查外，也被認為已嚴重破壞警紀，分局不排除對她做出免職處分。

民眾：「你是警察，要保護人民、維護社會安全，怎麼講出這樣的話？」

至於市長盧秀燕每天仍有公開行程，需與民眾互動，外界關心是否調整行程以降低風險。市府表示，市長行程暫不異動，仍依原定計畫進行。目前警力已提升至第二階段戒備，台中警方指出，市長出席活動期間，將安排必要的安全維護、蒐證與辨識人員，並編排支援警力，由正副分局長帶班執行，以確保秩序與突發狀況應變。

而這起女警揚言對市長開槍的案件，台中地檢署已認定涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全，並向法院聲請羈押禁見。

