25歲女團成員脫了！「純白比基尼」春光全洩 羞談寫真集尺度

記者徐珮華／台北報導

「AKB48 Team TP」成員蔡亞恩（麵麵）推出首本個人寫真集《初次見麵》，日前舉辦簽書會，現場人潮爆滿，一路從下午2點半簽到晚上8點，親筆簽出超過1千本寫真集。她坦言「第一次個人寫真集、第一次以『只有我』為主角的見面會，一開始真的又期待又緊張」，但比起緊張更多的是感謝，如果沒有一路支持的粉絲，這些第一次根本不可能實現。

蔡亞恩推出首本個人寫真集《初次見麵》。（圖／好言娛樂提供）

《初次見麵》以「屬於25歲的全部，都想讓你知道」為核心概念，從回到校園的青澀制服、陪你賴床的鄰家睡衣、讓人慢慢心動的可愛洋裝，以及青春悸動的海邊泳裝；到成熟知性的日系麵、窩在家嬉鬧的親密麵、操場上揮灑汗水的活力麵，完整收錄蔡亞恩各種模樣。

《初次見麵》收錄蔡亞恩各種模樣。（圖／好言娛樂提供）

蔡亞恩分享，簽書會當天爸爸、媽媽、哥哥與大嫂全員到齊支持，還自掏腰包買了好幾本寫真書；有趣的是，哥哥當天還上台與她鬥嘴，笑說輪到他簽名時可以讓妹妹休息一下，但她完全沒照做，反而照樣劈裡啪啦聊個不停。除了家人力挺，團員們也在背後暖心撐腰，其中劉曉晴在活動開始前傳來加油打氣訊息，擔任主持人的伊品也讓她安心不少。

伊品（右）擔任蔡亞恩（左）簽書會主持人。（圖／好言娛樂提供）

至於拍攝過程，蔡亞恩表示一點都不輕鬆，早起、長時間拍攝、反覆切換情緒與拍攝風格，對體力與專注力都是考驗，但看到成品後，發現鏡頭裡留下的是自己最自然、最真實的樣子，就覺得一切都很值得。聊到自己最滿意的一張照片，她毫不猶豫選擇居家風格那組，裹著棉被、睡眼惺忪，床上散落著滿滿漫畫，畫面非常貼近平時的自己，「那張照片的眼神，跟我在舞台上的笑容很不一樣，是比較安靜、放鬆的一面。」

不少人關心寫真集的尺度問題，蔡亞恩笑說，身邊的人反而比她還興奮，「我跟我媽說要出寫真集，她超開心，朋友也一直說『既然要出就要拍得超漂亮！』」，反倒是她本人比較害羞。她也清楚表明原則，不是走性感路線，而是清純、青春、屬於以前和現在的自己。

