25歲女墜10樓慘死竟是「老公親手拋下」 生前施暴畫面全被錄

巴西聖保羅（São Paulo）南區於11月29日發生一起命案，一名25歲女子從10樓墜落身亡，警方到場時，她的40歲老公聲稱妻子是在爭吵後跳下。圖／翻攝自pexels

巴西聖保羅（São Paulo）南區於11月29日發生一起命案，一名25歲女子從10樓墜落身亡，警方到場時，她的40歲老公聲稱妻子是在爭吵後跳下，但警方調查後發現，男子涉嫌將妻子從住宅大樓拋下致死。

根據外媒報導，受害者瑪麗亞·卡蒂亞納（Maria Catiana Gomes da Silva）於11月29日在住家大樓墜下，警方調查後發現，40歲男子亞歷克斯·萊安德羅（Alex Leandro Bispo dos Santos）涉嫌將妻子從住宅大樓拋下致死，根據警方調查及大樓內監視器錄影，案發前受害者曾遭受身體和心理暴力。

廣告 廣告

監視器畫面可以看到，事發當天亞歷克斯在停車場毆打妻子，隨後在電梯內與其發生激烈爭吵，並試圖掐住她的脖子。在另一段錄影中，亞歷克斯將妻子從電梯拉出，雖然她試圖抓住電梯門反抗，但最終被其控制。案發前幾分鐘的監控畫面可以看出，亞歷克斯施暴行為持續且暴力程度相當高。

鄰居也證實曾聽到尖叫及重物墜落聲，隨即報警求助，而警方到場時，亞歷克斯抱著妻子遺體，稱妻子是在爭吵後自殺。然而兇殺及人身保護部門（DHPP）及警方調查後發現，證據與其說法矛盾，並未支持自殺說法。法院依據現有證據下令暫時逮捕亞歷克斯。

瑪麗亞·卡蒂亞納的家人對此事件深感痛心，她的阿姨在社交媒體上發文，指控施暴者存在強烈佔有欲，稱其行為「病態」，並呼籲社會為受害者伸張正義。目前警方表示，正進一步進行法醫檢驗及其他調查工作，以徹底查明事件經過。



回到原文

更多鏡報報導

女大生偷吃外送 遭量身訂製「加糞螺獅粉」報復！吃下肚還求精神賠償

心生畏懼！外送員留紙條：希望妳每天帶我去「國小廁所」

不只老婆「養女也是後宮」！他約炮逾百女還偷拍…囚禁少女噁喊：集齊4妻生孩子