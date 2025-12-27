25歲女子幼兒園開始吃頭髮 累積20年胃中取出1公斤重「結石」

大陸浙江杭州一名25歲女子持續20年有吃頭髮的習慣，近期出現胃痛不適，就醫後才發現體內已有一顆1公斤重的頭髮結石。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

大陸浙江一名25歲女子花花因長期腹脹不適，近日到院檢查時，醫師從她的胃中取出近1公斤、頭髮纏繞而成的「結石」，摸起來堅硬如石頭。花花才坦承，自己從幼兒園開始就有吃頭髮的習慣，心情不好或無聊時就會不自覺進食，即使成年後也無法控制，持續近20年。

根據陸媒《大象新聞》報導，來自浙江杭州的25歲女子花花近3、4個月開始出現腹脹、進食困難，肚子摸起來硬如石頭等狀況，終於在近日去看病；主治醫師起初以為花花只是一般腸胃疾病，但經過胃鏡檢查後，竟發現她的胃內異物表面密布頭髮，形成堅硬的團塊。

醫師進一步說明，由於毛髮組織含有角質，不容易被胃液消化，並與食物殘渣混合，逐漸在花花的胃裡形成一顆巨大的「頭髮結石」，必須透過手術分解取出。在歷時一個多小時的手術，取出一顆近1公斤的結石，而花花出血僅5毫升，術後恢復良好。

醫師指出，花花的行為屬於「異食癖」，臨床上患者會吃非食物性物質，如紙張、陶土、泥土等，長期可能導致腸梗阻、便秘甚至寄生蟲感染等併發症。食毛癖患者在醫學上被稱為「長髮公主綜合症」，多發於兒童及30歲以下女性。

對此，醫師特別提醒，家長若發現孩童有異食行為，應避免打罵或嚴厲指責，以免孩子行為更加隱蔽；建議應密切觀察孩童生活習慣及心理變化，及早就醫。而心理壓力、情緒低落或無聊，均可能是異食癖的重要誘因，及早干預可避免病情加重。

