25歲女店員超商夜班「遭男客人掐脖」威脅：砍斷妳頭 她反擊自救卻被開除

夜班值勤的迪里亞德在超商遇襲，情急之下開槍自衛。警方認定正當防衛，但公司仍以攜帶武器違規開除她，引發網路熱議。（超商示意圖，與本文無關/photo-ac）

「他威脅要砍下我的頭，我想打電話報警，卻被掐住脖子，硬把我拉出櫃台...」美國奧克拉荷馬州一名超商女店員日前在夜班時，遭到一名男客人攻擊，甚至被掐脖子差點窒息。情急之下，她掏槍自衛，成功脫險，但沒想到事後卻因違反公司禁止攜帶武器規定遭到開除，引發網路熱議與正反意見討論。

女店員夜班遭襲 開槍自保才逃過一劫

據《每日郵報》報導，25歲女子迪里亞德（Stephanie Dilyard）在奧克拉荷馬州一家超商夜班上班時，遭到一名59歲男子湯普森（Kenneth Thompson）攻擊。起因是湯普森試圖使用假鈔付款，遭她拒絕後情緒失控，開始用店內物品丟向她，甚至闖入櫃台企圖傷人。

迪里亞德驚恐回憶：「他威脅要砍下我的頭，掐住我的脖子，把我拉出櫃台。」在無路可逃的情況下，她掏槍自衛。

湯普森中腹部彈後逃離現場，並自行前往警局報案。警方確認，根據當地自衛法律，迪里亞德的開槍行為屬於正當防衛，並未觸法。

違反公司規定？正當防衛店員遭開除

儘管自衛行為合法，迪里亞德卻收到公司解僱通知，理由是違反「禁止攜帶自衛武器」規定，包括槍枝與催淚噴霧等。多名現職與前員工在Reddit論壇證實，若被發現攜帶武器上班，將直接遭開除。

夜班超商安全問題多？

迪里亞德在夜班獨自值勤，從晚間11點到早上7點毫無保全，她表示：「政策要求我們不能自保，但我根本無法一邊遵守規則、一邊確保自己能活著回家陪孩子。」她在募資平台GoFundMe上補充，湯普森還曾將她摔向三明治櫃，使她深知若不反擊恐難保性命。

「生命優先，工作次之」 女店員呼籲自衛權

迪里亞德希望透過自己的經歷提醒更多人，尤其是女性，「當生命受到威脅，你必須做必要的事。」湯普森目前在醫院被捕，面臨攻擊、暴力威脅、假鈔詐騙與違反假釋等多項罪名。超商總部尚未回應此事件。

