25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。
綜合外媒報導，霍蘭德自青少年時期就出現病痛，她的腸道功能如堵塞般停擺，加上持續嘔吐也無法以傳統餵食管進時，醫生最終讓她接受全腸外營養，透過靜脈注射繞過消化系統提供營養；然而，這種維生方式帶來了極大風險，霍蘭德解釋「導管直接通往血液，一旦感染，就會很快發展成敗血症」，她透露自己已從敗血症中倖存多達25次。
此外，藥物治療也讓她骨骼變得脆弱，患上嚴重骨質疏鬆症，導致脊椎骨折、胸骨骨折；「我當時痛苦極了」霍蘭德在採訪中透露，雖然「你改變不了什麼，只能接受」，坦言自己的生活也有美好的時刻，但每一天的疼痛與治療「都讓人筋疲力盡、漫長難熬」。
見朋友們紛紛結婚生子，她的18歲和21歲生日都在醫院病房裡度過，霍蘭德認為，疾病讓她的人生停滯不前，形容自己的生活就像「走在佈滿地雷的土地上」，心酸道「沒有男人願意和即將離世的人談戀愛，我明白。」
終於有天霍蘭德向爸爸說我說「我受夠了」，懇求爸爸「求求你放了我吧，如果你放了我，我不會恨你的」，希望能以自己的意願死去；經過3週的評估，霍蘭德獲准安樂死，「我覺得感到快樂很奇怪，但當我得知申請獲得批准時，我高興得哭了」霍蘭德回憶道。
雖然霍蘭德擔憂自己的選擇會為家人帶來痛苦，但她表示能夠有此選擇是幸運的，她也說「我想要安樂死」是最勇敢的事情之一；霍蘭德坦言這項決定意味著「你已經拼盡全力去戰鬥了。」而這非代表放棄生命。
