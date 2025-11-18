25歲女星遇霸凌！同學惡行全說了 差點成車銀優師妹

林毓家、趙妮綺、許莉廷、呂慕堯出席《晚安，瑪卡龍》記者會。（圖／公視提供）





《晚安，瑪卡龍》以「校園賣藥黑市」為題材，融合魔神仔傳說、Y2K美學、電子音樂等青春元素將首播，今（18）日劇組舉辦媒體茶敘，金鐘獎最具潛力新人許莉廷、金穗獎影帝林毓家攜手許乃涵、舒偉傑、趙妮綺、呂慕堯等實力演員，與導演王傳宗、黃鈺婷、製作人許菀倩共同出席，分享這部風格獨特作品。

劇中談論有關校園霸凌議題，張鈞甯旗下藝人趙妮綺坦言小學時期曾遇過，當時看到男同學欺負特教班學生，因為正義感站出來，後來就成為被霸凌的對象，還曾被關廁所、潑水、被拿籃球砸、抽屜放蟑螂等，加上那時候的老師並無制止行為，直到後來畢業轉換環境才有改善，不過這也讓她變得不相信人，直到後來接觸表演課一切才有所改善。

25歲的趙妮綺國中時就參加過韓國經紀公司SM娛樂海選，但媽媽認為她年紀太小反對，後來大學時赴韓就讀漢陽大學表演系，也接觸過車銀優的經紀公司，不過都是以當偶像為主，她希望能朝演員發展，因此選擇回台灣，而媽媽很喜歡張鈞甯，所以主動寄履歷，面試後也覺得很喜歡公司內像家人的氛圍感。



