25歲女星開唱「男友現身台下放閃」！德國長大卻成足球「反指標」買運彩「戰績公開」

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申力安與舞者勁歌熱舞，展現舞台魅力。台灣運彩提供

2026年全球最夯足球賽即將點燃戰火，上週末在台北華山劇場舉辦了一場「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」，現場星光熠熠。其中，25歲的新生代女歌手申力安一連帶來4首熱門歌曲，不僅在台上熱力開唱，帥氣男友Len Wang更低調帶友人在台下溫馨應援，大方放閃。從小在德國長大的她，透露足球是當地的國民運動，自己小時候甚至加入過足球社團，不過她卻自爆買運彩時完全是「反指標體質」，現場大方公開個人下注戰績，引起不少共鳴。

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申力安小時候曾參與足球社團擔任守門員。台灣運彩提供

申力安曾任足球守門員指頭受傷 窩沙發看球最自在

申力安當天帶來〈Secret〉、〈Stuck in the Dark〉等歌曲，她開心表示，難得有機會與舞者同台演出，看到現場觀眾這麼多，心情非常興奮。聊到與足球的緣分，她自認球技普通，更坦言因為不想在球場上不停奔跑，所以選擇擔任守門員，中指還曾因此受傷休養。除了足球，申力安對草地曲棍球、籃球、棒球也都有所涉獵。

不過個性活潑外向的她，看球賽時反而偏愛窩在家裡，比起去運動餐廳，她更喜歡準備好美食飲料躺在沙發上，邀請好友一起享受觀賽時光。談到運動彩券，她則笑稱自己完全是「反指標體質」，只要下注某隊該隊就會輸，不買的時候支持朋友反而會贏，因此雖然偶爾會買運彩，但純粹是趣味性質，從沒想過以此獲利，私底下的真實戰績讓全場笑翻。

KIRE凱爾超嗨舞台演出，現場互動熱烈。台灣運彩提供

婁峻碩壓軸掀高潮 Shawn尚融曝拍電影近況

除了申力安外，現場也聚集多位新生代歌手。創作才子Shawn尚融演出多首人氣歌曲，並透露自己最近首次參與電影演出，活動當天一早才剛從高雄趕回台北，笑說是「抽空回來回歸本業」；創作歌手KIRE凱爾則帶來高能量舞台，與觀眾互動熱烈；最後壓軸登場的婁峻碩更是掀起全場最高潮，引來粉絲齊聲大合唱，氛圍宛如大型夏日音樂節。

婁俊碩壓軸登場掀全場高潮。台灣運彩提供



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