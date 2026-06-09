25歲女星開唱「男友現身台下放閃」！德國長大卻成足球「反指標」買運彩「戰績公開」
2026年全球最夯足球賽即將點燃戰火，上週末在台北華山劇場舉辦了一場「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」，現場星光熠熠。其中，25歲的新生代女歌手申力安一連帶來4首熱門歌曲，不僅在台上熱力開唱，帥氣男友Len Wang更低調帶友人在台下溫馨應援，大方放閃。從小在德國長大的她，透露足球是當地的國民運動，自己小時候甚至加入過足球社團，不過她卻自爆買運彩時完全是「反指標體質」，現場大方公開個人下注戰績，引起不少共鳴。
申力安曾任足球守門員指頭受傷 窩沙發看球最自在
申力安當天帶來〈Secret〉、〈Stuck in the Dark〉等歌曲，她開心表示，難得有機會與舞者同台演出，看到現場觀眾這麼多，心情非常興奮。聊到與足球的緣分，她自認球技普通，更坦言因為不想在球場上不停奔跑，所以選擇擔任守門員，中指還曾因此受傷休養。除了足球，申力安對草地曲棍球、籃球、棒球也都有所涉獵。
不過個性活潑外向的她，看球賽時反而偏愛窩在家裡，比起去運動餐廳，她更喜歡準備好美食飲料躺在沙發上，邀請好友一起享受觀賽時光。談到運動彩券，她則笑稱自己完全是「反指標體質」，只要下注某隊該隊就會輸，不買的時候支持朋友反而會贏，因此雖然偶爾會買運彩，但純粹是趣味性質，從沒想過以此獲利，私底下的真實戰績讓全場笑翻。
婁峻碩壓軸掀高潮 Shawn尚融曝拍電影近況
除了申力安外，現場也聚集多位新生代歌手。創作才子Shawn尚融演出多首人氣歌曲，並透露自己最近首次參與電影演出，活動當天一早才剛從高雄趕回台北，笑說是「抽空回來回歸本業」；創作歌手KIRE凱爾則帶來高能量舞台，與觀眾互動熱烈；最後壓軸登場的婁峻碩更是掀起全場最高潮，引來粉絲齊聲大合唱，氛圍宛如大型夏日音樂節。
更多鏡報報導
傅子純驟逝／蔡昌憲聞噩耗難以置信「狂問身邊好友」 看照片落淚「女兒一舉動」讓他更鼻酸
13億財產人間蒸發！女星腦血管爆裂「家人全離開」 突發的疼痛竟「人生全毀」
鄭琇月過世「400萬手鐲不見」事件：何以奇還原「冰櫃尋物落空」到「警大體尋獲」過程
傅子純驟逝／爸爸「偷報名」造就24年演藝之路 理工男變本土一哥「1堅持」熬成當家小生
其他人也在看
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
申力安昔當足球守門員受傷！男友愛相隨盯全場
2026年全球最夯足球賽即將點燃戰火，台灣運彩上周末在台北華山劇場舉辦「買運彩 瘋足球 夏日音樂趴」，邀請新生代女歌手申力安、創作才子Shawn尚融、人氣歌手婁峻碩、創作歌手KIRE凱爾演出，難得陽光露臉的好天氣，除音樂、互動體驗、抽獎活動，台灣運彩紅運少女啦啦隊及DJ也在開場時炒熱現場氣氛，吸引近千名民眾熱情參與，嗨翻現場。
46歲上班族配25歲店員！日本新動畫「相差21歲忘年戀」引部分西方人士反感？
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
闖家門嬌喊小名！黃山料揭陳玉珍追愛瘋狂行徑 金門坦克爆怒反擊
暢銷作家黃山料過去常被酸文章內容空洞，網友還戲稱為「廢話體」文學，但最近有鄉民挖出他2019年的一篇陳年舊文，內容驚爆國民黨立委陳玉珍的追愛往事，引發網友朝聖，直呼這簡直是他生涯最精彩的代表作。
左左右右18歲了 高中畢業吐成年心聲：沒無敵星星了
【緯來新聞網】曾以5歲之齡翻跳韓國女團舞曲爆紅、登上美國知名脫口秀節目的雙胞胎童星「左左右右」，近日
「希望這是一場夢」女星揭傅子純生前暖舉 淚喊：不要鬧了好不好？
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信，女星李又汝也發文悼念並曝光傅子純暖舉，不捨喊話「好希望這是一場夢⋯」
江蕙暌違10年再接廣告成代言人 粉絲敲碗再開唱 寬宏回應了
歌壇國寶級天后江蕙（二姐）自出道以來，因極具親和力與正向的形象，深受各大品牌與公益團體的青睞，此次受邀擔任元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，並親自參與廣告拍攝，備受外界矚目，這也是她暌違10年後，再度以廣告作品形式曝光於螢光幕前，讓許多喜愛她的歌迷感到相當驚喜。
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
成本18元狂飆30元！他存這1股「大賺千萬」陷兩難
財經中心／綜合報導台股近期多頭氣勢如虹，不僅讓許多股民荷包賺飽飽，高股息ETF更成為投資人的心頭好。其中，復華台灣科技優息（00929）今年漲勢尤為驚人，成為推升投資人資產翻倍的利器。近日就有網友在社群分享，自己手中握有高達908張的00929，帳面獲利已大賺超過千萬元。然而，面對如此龐大的獲利，他也陷入了「該續抱還是獲利了結」的兩難抉擇，貼文一出掀起網友熱烈討論。
48歲黃曉明考上博士班！ 去年落榜「推掉大量戲約」閉關一年終於上岸
現年48歲的中國大陸男星黃曉明，出道多年憑藉俊朗外型與扎實演技穩坐一線大咖寶座。然而在事業巔峰之際，他始終沒有忘記充實自己，上海戲劇學院今（10）日正式公布2026年博士研究生擬錄取名單，黃曉明的名字赫然在列！他最終以271.34分的總成績成功通過考核，正式被錄取為藝術管理、戲劇策劃專業博士生。消息曝光後瞬間癱瘓網路社群，驚呆大批網友。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
網友推薦《鐵拳教育》遭賴瑞隆封鎖 媒體人嘆：標籤更難被撕下了
近期韓劇《鐵拳教育》熱播，劇中描述各種型態的校園霸凌事件及當前教育體制，當中還包括政治人物家庭捲入的劇情，有不少的巧合，在台灣也掀起追劇熱潮。有網友留言將這部片推薦給民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆，結果遭對方封鎖，網友們傻眼且議論紛紛。對此，資深媒體人樊啓明直言，這是最不對的應變方式。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
蔣萬安長子拿市長獎竟遭網暴 同學列冠軍錦旗貢獻打臉青鳥
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。但Threads竟有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，有同學跳出來列舉蔣得立幫班上貢獻不少冠軍錦旗，脆友紛譴責網路霸凌。
5個月前才熱舞放閃！鄭敬淏認了情斷秀英 毛小孩「淏英」藏14年愛情密碼也被翻出
韓國夯團少女時代成員秀英今（9日）證實與交往14年的演員男友鄭敬淏分手，由於兩人並未透露分手時間點，尤其去年12月鄭敬淏在主演的職人劇《公益律師》，還曾大跳少女時代的夯曲〈說出你願望（Genie）〉，今突然宣布情變，不只嚇壞粉絲，也震驚韓國演藝圈。
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。