25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死

想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。

為什麼水煮餐會傷胰臟？

胰臟需要脂肪刺激才能正常分泌胰液，長期無油飲食會造成胰液淤積，一旦胰蛋白酶原在胰腺內異常啟動，就可能自我消化，引發急性胰腺炎，嚴重甚至致命。極端節食還會干擾膽囊分泌，影響新陳代謝。許多人以為「清淡＝健康」，但完全杜絕脂肪和碳水，反而會讓身體陷入危機。

胰腺炎三大誘因

膽結石：結石堵塞膽管與胰管交界，膽汁逆流損傷胰臟。

廣告 廣告

高血脂：甘油三酯過高會阻塞胰腺微血管。

酗酒暴食：酒精刺激胰液過度分泌，突然大餐更易誘發發炎。

健康減重指南：吃對比吃少更重要

真正的減重重點，是熱量缺口+代謝穩定。幾個實用建議：

優先選擇的食物

主食：全穀物、雜糧為主，少吃精緻澱粉。

蛋白質：瘦肉、去皮雞胸肉、魚蝦、低脂奶類，營養又低熱量。

蔬果：多吃新鮮蔬菜水果，少碰高糖水果。

避免的食物

高油高糖：油炸食品、甜點、糖果、肥肉，熱量高又缺營養。

重口味：每日鹽攝入不超過5g，烹調油20-25g，添加糖少於25g。

酒精：每克酒精產生7kcal，還傷身，減重期最好戒酒。

每天攝取量

男性每日建議1200-1500kcal，女性1000-1200kcal；或在日常基礎上減少30%-50%。每餐吃到「不餓但還能再吃幾口」即可，千萬別吃到撐或餓肚子。

減重是一場馬拉松，不是衝刺。與其追求短期瘦身傷害身體，不如慢慢調整飲食習慣，健康才是最美的狀態。希望想瘦身的人，都能在愛自己的前提下慢慢變得更好，避免再犯極端飲食的錯誤。

延伸閱讀

早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車

再怎麼節食都還是腫？38歲女減重7kg秘訣：多吃4種「鉀食物」＋3種「鈉地雷」快避開