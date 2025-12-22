25歲女空服員陳屍杜拜飯店 遭恐怖前夫跟蹤2700公里猛刺15刀慘死

俄羅斯一名25歲女空服員遭前夫跨國跟蹤殺害，慘死在杜拜5星級飯店房內。（圖／翻攝自X／fontanka.ru）

俄羅斯一名25歲女空服員近日被發現陳屍於阿拉伯聯合大公國杜拜一間5星級飯店房間內，身上至少有15處刀傷，傷口遍及頭部、軀幹與四肢，死狀悽慘。當地警方追查逮捕一名41歲男子摩根（Albert Morgan），他也是死者的前夫；摩根為了殺害前妻，竟跨國跟蹤2700公里，消息曝光令社會大眾譁然。

根據俄羅斯聖彼得堡獨立媒體《Fontanka》報導，死者名為安娜斯塔西亞（Anastasia，僅公開名字），生前任職於俄羅斯廉航「勝利航空」（Pobeda Airlines），該公司隸屬於國營航空巨擘俄羅斯航空（Aeroflot）集團。從死者友人口中得知，她一直懷抱進入私人商務飛機服務的夢想，近期前往杜拜停留，未料卻遇害身亡。

警方調查指出，安娜斯塔西亞在18日被發現陳屍杜拜波寧頓洲際voco飯店（voco Bonnington Dubai），身上多處被刀刺傷。經飯店及周遭監視器鎖定嫌犯就是死者41歲前夫摩根，立刻通知俄羅斯當局，待摩根落地聖彼得堡時馬上逮捕；目前摩根已遭法院裁定羈押2個月，等待進一步調查。

調查報告顯示，摩根疑似因強烈嫉妒心態，從俄羅斯一路尾隨前妻至杜拜，而他誤以為前妻在交往期間曾從事高端陪侍工作，心生不滿，想要給對方一個教訓。調查人員研判，摩根原本計畫潛入飯店房間後，以剪刀剪掉女子頭髮、並潑灑綠色顏料羞辱對方，卻在雙方爆發激烈口角後情緒失控，持剪刀對她展開瘋狂攻擊，最終釀成命案。

另外，調查人員發現，摩根疑似有同夥協助犯案。該名同夥為聖彼得堡一名執法人員，負責在飯店大廳尾隨死者、確認房號。隨後，摩根從飯店洗衣區偷取浴袍，佯裝成房客，並謊稱忘記帶房卡，成功說服房務人員開門進入房間。

執法單位透露，死者在與摩根為期兩年的婚姻關係中，曾多次因衝突報警，卻又撤回指控。

