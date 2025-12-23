25歲女警喊「開槍盧秀燕」遭押 昔嗆張文模仿犯「這恐怖內容」

社會中心／綜合報導

台中一名25歲的女警，近期竟然在LINE群組內，留下「直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理她」等激進字眼，昨（22）日警方將她拘提到案後，於今（23）日上午移送台中地檢署偵辦，後續裁定羈押。不過，實際檢視該女警社群帳號，充滿不少負能量發文，甚至在其他模仿北市隨機殺人犯張文的貼文下方，開嗆對方「只有我可以當號召」。





該女警揚言要對盧秀燕開槍。(圖／翻攝Threads）現年25歲的黃姓女偵查佐，在LINE群組稱要對台中市長盧秀燕開槍，依法送辦後，檢方認定她涉犯《刑法》第151條「恐嚇公眾」，以及第305條「恐嚇危害安全」等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆實行之虞，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。稍早法官裁定黃女羈押，但不禁見。除此之外，黃姓女警在社群上還出現不少誇張言論。

該女警社群充斥激進言論。(圖／翻攝Threads）實際觀察黃姓女警Threads，上面充斥不少激進言論，包括「所有結果論的都來看我的留言了，老娘脫下制服當道士，把他們通通送去重新投胎」、「全台灣最混的警察現在在回你」、「沒有警察的時候才會天下太平」、「所長會死全家，所長把派出所當成家，還有人在玩」。此外，她更被發現在Threads上回嗆張文模仿犯，稱「Ｘ，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「Ｘ，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

該女一度稱自己是全台最混警察。(圖／翻攝Threads）

