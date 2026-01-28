25歲學霸台64遭輾斃 「關鍵音檔」證明運將曾下車

溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。

溫男在台64遭4車輾過慘死。（圖／資料畫面）

警方調查，溫姓替代役男（25歲）25日凌晨從北市興隆路友人家中離開，搭乘林姓運將開的計程車欲回板橋住處，疑因踢駕駛座椅背與林男發生爭執，在台64線快速道路上遭林男要求下車，隨後溫男倒臥車道遭後方4輛車輾過，頭顱破裂四肢骨折慘死。

警方查出，林男在溫男下車後約1分鐘打電話報案，但警方到場時林男已死亡，林男與4名駕駛均遭警方依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，另林男在快速道路違規停車及請溫男下車，則依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第8款、第38條第2項規定依法舉發。

警方已將此案列為重大刑案偵辦，林男車上的行車紀錄器成為唯一可以還原案發經過的關鍵證據，據了解溫男上車後10分鐘與林男沒有交談，第11分鐘時車內出現「叩、叩、叩」聲，接著聽到林男說「你可以躺下，但不要踹」，最後情緒失控飆罵髒話嗆聲要溫男下車。

行車紀錄器疑有錄到溫男開門下車後，車上還傳出2次關門聲，研判林男下車查看溫男狀況，但查看時溫男是否已倒地不得而知，林男向警方供稱是溫男主動表示要下車，因此才下車查看狀況；而家屬向檢警請求查明溫男是否有「被拖下車」，也成為警方調查此案的關鍵。

