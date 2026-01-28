25歲學霸被丟包慘遭輾斃！母心碎陪愛兒回高雄老家

一名25歲替代役男25日凌晨搭計程車，疑與司機發生口角，遭丟包新北市台64線高架路段，倒臥車道先後遭4車輾斃。檢警27日上午對遺體進行相驗，死者家屬現身殯儀館，母親不斷啜泣，讓人感到心碎。

溫男家屬現身殯儀館。（圖／中天新聞）

回顧這起事件，正服替代役的溫男於25日凌晨2時07分，從台北市文山區興隆路二段搭上多元計程車，目的地是新北市板橋區的長江路，不過在上了台64快速道路後，該名林姓司機疑似不滿椅背遭踹，最終將人趕下車，而溫男被趕下車後倒臥在內側車道上，隨後被4輛車輾過身亡。

案發後，家屬也提出強烈質疑，認為溫男當時可能是滴酒未沾，要求檢方應查明是被司機強行拖下車還是被趕下車，以及當下溫男被發現是在內側車道，但他到底是在內側車道被丟包還是外側。詳細案發情形仍待檢警進一步調查釐清。

檢方昨日針對溫男遺體進行相驗。（圖／中天新聞）

據查，溫男擁有政大新聞及企管雙學位，是位高材生，去年10月才服替代役，預計下個月退伍。事發後，警方將丟包死者的林男以及陳男等駕駛共5人，依過失致死罪嫌移請新北地檢署偵辦。檢方複訊後，林男、陳男、邱男各以5萬元交保，簡男、魏男則以1萬元交保。

溫男遺體解剖完後，已發還家屬回老家處理後事。（圖／中天新聞）

檢方昨（27）日會同法醫針對溫男遺體進行解剖，採集血液等檢體，釐清是否飲酒等情形。家屬昨日現身殯儀館，場面悲痛哀戚，溫母到場後不斷掩面啜泣，讓人感到心碎。溫男遺體解剖完後，已發還家屬回高雄處理後事。

