25歲學霸被丟包64線「4車連輾」亡！駕駛起底 叫車平台Bolt發聲了

社會中心／施郁韻報導

一名25歲的頂大替代役男被丟包在台64路上，隨即遭4車輾過爆頭慘死。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路，25日凌晨一名25歲的頂大替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，疑因踹車門及椅背遭駕駛制止後被丟包在台64路上，隨即遭4車輾過爆頭慘死。林男為Bolt叫車平台的駕駛，對此，Bolt發聲了。

還原當下狀況，25日凌晨2時許，溫男在台北市文山區興隆路飲酒後，叫了多元計程車欲搭往新北市板橋區，上車後溫男疑因喝醉先是多次踹到車門，被制止後又猛踹駕駛座椅背，林男憤而將溫男趕下車，丟包在快速道路上便離開現場，但內心越想越愧疚，擔心對方發生意外，緊急撥打110報案，但員警趕到現場時，躺在台64線快速道路內側車道上的溫男已被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過慘死。

警方發現，溫男上車後到被丟包的12分鐘裡都有詭異噤聲，前10分鐘都未發出聲響也未與司機林男交談，但第11分鐘開始，溫男疑踢了車門及椅背，司機林男出言相勸：「先生請不要踢我椅背跟車門。」隨即車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響。林男疑不滿溫男繼續踢車門及椅背，再度向溫男提醒「你可以躺下，但不要踹」，最後飆罵髒話在凌晨2時19分趕溫男下車。

據《聯合新聞網》報導，林男為Bolt叫車平台的駕駛，Bolt指出，對此這起重大事故感到哀痛與不捨，並向失去摯親的家屬與親友，表達最深切的哀悼。

Bolt指出，案件進入刑事偵辦階段，不方便對外說明更多細節，Bolt將全力配合相關機關的調查，協助釐清整起狀況，並提供必要資料以利調查。

