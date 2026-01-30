25歲學霸遭丟包台64線慘死！政大師怒揪「4疑點」 關鍵12分音檔曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

頂大學霸被丟包台64線遭輾斃一案震驚全台，但無論是師長還是同儕，都對溫男讚譽有加，全案至今仍疑點重重，引發社會高度關注。對此，政大副教授蔡炎龍回憶起溫男不禁感到悲傷，直言「他就是我們想要培養出來的人才典範」，同時也揪出事件疑點。

頂大學霸被丟包台64線遭輾斃一案震驚全台，全案至今仍疑點重重，引發社會關注（圖／翻攝畫面）

蔡炎龍在臉書發文表示：「身為一位老師，最大的痛不是在Dcard上看到你精心設計、甚至犧牲許多東西才推出的課程，被罵得狗血淋頭。而是還有無限可能的學生，生命突然有天戛然而止。」蔡炎龍痛心說，政大優秀的學生有好幾種樣貌。有些是非常自信、亮眼的外顯優秀; 有些是像溫男，溫和謙虛的樣子。而他也一直相信，溫男會有非常傑出的表現。在他腦海中的畫面就是有一天，溫男會回到政大跟學弟妹們分享他種種的冒險，只是這一天，永遠不會來了。

同時蔡炎龍也指出丟包事件的疑點，不僅沒有車行名稱，也看不到對事件的處理、司機的處置等相關評論。他更提到事件被帶風向，把責任歸咎在溫男酒後和司機爭吵，並出現踢椅子的行為：「就算是這樣，把一位已經喝醉的人丟包在危險的快速道路、甚至還是高架道路是這家車行許可的嗎？」蔡炎龍痛批，何況錄音檔出來，溫男全程都是安靜的，似乎只有在司機請他不要踢車門或是椅子時說「好」。

如今溫男生前最關鍵的12分鐘錄音檔也曝光了。警方指出，溫男從凌晨2時07分上車到被丟包期間，前10分鐘不僅都沒有發出聲響，也沒有和司機林男交談。直到凌晨2時17分，溫男疑踢車門及椅背，司機便要求：「先生請不要踢我椅背跟車門。」凌晨2時18分，司機疑不滿溫男不顧勸阻繼續踹車門、踢椅背，再度提醒「你可以躺下，但不要踹」，然後情緒開始不受控制、飆罵髒話，並於凌晨2時19分驅趕溫男下車，導致溫男慘遭4車輾斃。

