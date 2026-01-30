25歲學霸魂斷台64線！師慟曝「未了心願」 弟：從小是我最好的榜樣

社會中心／陳慈鈴報導

姓雙學位資優生在台64線被丟包，遭4車輾斃慘死。（合成圖／資料照）

台64線丟包案震驚全台，原本將有大好人生的25歲雙學位資優生溫男，25日疑因與司機發生口角慘遭丟包，後被4車輾斃魂斷台64線。死訊曝光後，無論是師長還是同儕，都哀痛萬分，並對他有著高度評價。全案至今仍疑點重重，引發社會高度關注。身為溫男的弟弟，也親自發聲了。

政大傳播學院特聘教授林日璇在臉書悼念溫男，文中提及溫男的課堂表現極佳，英文口說、寫作流暢。在他的印象中，溫男是最有熱情的新聞系學生，總是優雅又從容、永遠都帶著笑容與我們相處共事，從溫男身上看到了大學生對未來的憧憬、對自己的期許、好似當年他對於未來的期待與未知。未來還想要出國唸書，想多學習研究，「認真、有熱情、對未來有好多想法」。

溫男的弟弟說，從小到大，他都把哥哥當成最好的榜樣。（圖／翻攝自林日璇臉書）

這篇悼念文曝光後，令人不捨，感嘆溫男大好人生就此戛然而止。溫男的弟弟看完文章後也留言，「讓我看到哥哥的認真、努力和他的好，從小到大我都把他當成我最好的榜樣，相信他的優秀我們都能看在眼裡」。最後還向林日璇道謝，「謝謝您的文章，謝謝老師您平時對哥哥的照顧」。對此，林日璇回覆：「我們盡力協助你們，一起與你們同哀傷。」

回顧整起事件，25歲替代役溫男，於25日凌晨2時許，在台北市文山區興隆路飲酒後搭乘多元計程車，準備前往新北市板橋區，乘車過程中疑因喝醉多次踹車門遭制止，接著又踢撞駕駛椅背，司機林男憤而將他丟包於台64線快速道路上，後來擔憂對方安危，撥打110報案。警方到場赫見溫男因為被39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男開車輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折，陳屍台64線快速道路內側車道。檢方已於27日對溫男遺體進行解剖，除了詳細檢視遺體傷痕，了解溫男是否有被拖行下車的可能，也採集血液檢體送驗，以確認酒精濃度與藥物反應，釐清「噤聲踢椅」的異常行為，結果預計在2個月後出爐。

