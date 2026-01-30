25歲役男遭司機丟包台64線身亡 王婉諭轉述家屬：不實指控傷害不亞於四車輾過

溫姓男子遭計程車司機丟包台64線，慘被4車輾過身亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台64線近日傳出嚴重車禍糾紛，一名年僅25歲的溫姓大學生遭多元計程車司機丟包於快速道路上，隨後不幸遭多輛車輾過身亡。事件曝光後，外界對於事件經過充滿揣測，甚至傳出死者喝酒鬧事等說法，引發家屬強烈不滿，近日家屬透過王婉諭發文發聲，家屬直言「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

台64線日前發生一起死亡車禍，一名25歲溫姓替代役男子深夜搭乘多元計程車，卻遭司機丟包於快速道路上，隨後不幸遭4輛車輾過身亡。事件曝光後，外界一度出現死者「發酒瘋」、「與司機激烈口角」等說法。

時代力量黨主席王婉諭昨日透過臉書發文表示，曾接獲溫姓男子家屬來訊。指出相關報導內容與事實有極大落差，行車影像曝光後證實死者幾乎全程靜默，並未如外界所稱情緒失控，家屬更直言「這些不實指控對我哥哥的傷害，不亞於四台車輾過的痛」。

王婉諭指出，這段話是受害者家屬最真實的心聲。她也以自身經驗表示，當發生重大變故時，外界過度揣測與標籤，往往會對家屬造成難以承受的心理壓力。她回憶，當年自己選擇第一時間站在警局面對媒體，就是為了避免錯誤資訊與流言主導輿論，如今類似的二次傷害卻再次發生在其他家庭身上。

王婉諭呼籲，在司法尚未釐清真相前，社會大眾不應妄加揣測，也請停止轉傳未經證實、誇大聳動的細節。她強調，輿論的冷靜，是混亂時刻對家屬最大的善意，讓家屬保有安靜與被尊重的空間，是此刻社會應展現的基本克制與成熟。

