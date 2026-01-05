25歲擁10間套房！作家小彤罹癌仍財富自由 倪安東夫婦入住後「做人成功」

61歲兩性文學作家小彤是名資深包租婆，幾十年來遇過的房客包括名嘴、音樂製作人等，近期她與才宣布做人成功的倪安東、管罄夫妻相約吃飯，夫妻倆透露，自從入住小彤的房子後，生活與事業都順風順水，讓小彤得意表示：「我這間房子是命理老師認證的超級吉屋，包生包發！」

61歲兩性文學作家小彤是名資深包租婆。（圖／馬可孛羅公關 提供）

小彤過往曾開過補習班，25歲就買下捷運淡水線10幾間套房，早已財富自由。她回憶，十幾年前自己搬進這間吉屋後，所經營的公關公司業績一路飆升；後來租給一位電視名嘴，對方不僅娶妻生子，太太開的連鎖餐盒品牌還賺大錢，最後更買了小彤樓下的房子，也讓她深信，入住的人都會好運連連。

這回房客換成倪安東夫婦，小彤透露，當時跟她洽談租屋細節的是管罄，直到要建立與房客間的群組，看到她先生的名字叫「安東」，小彤還說：「名字叫安東的都很帥耶！」當下她心中想的帥哥範本是倪安東，殊不知後來看到Line的大頭貼才驚覺，原來真的是倪安東本人。

倪安東夫婦入住小彤「吉屋」後做人成功。後排左起為管罄、小彤、倪安東、友人。（圖／馬可孛羅公關 提供）

小彤提到，其實當時還有另一組租客，更因太喜歡這間房子，想要加價租房，但她和先生都很喜歡倪安東夫婦的幽默與真誠，特別自降房租，並且給他們近1個月的搬家期，讓他們能夠從容地搬進新家。日前小彤夫妻和倪安東、管罄相約聚餐，透露他們夫妻倆不論事業或生活都變得更加順利，去年底一起合演的音樂劇《港墘仔》，獲得空前成功與迴響。

小彤當房東數十年，自嘲包租婆生涯是本血淚史，「高中之前，我是家裡有司機傭人的富家千金，後來家道中落轉為租房，看盡房東臉色，所以立志有錢以後要當個好房東，為淋過雨的人撐傘。」因此30年前，她在淡水的新建案買下整層樓十幾間套房出租給學生，卻忽略學生流動率很高、寒暑假學生返鄉會有2到3個月的空租期，甚至有人退租後把房子弄得像垃圾場、破解公用電話長途限話功能，打了好幾萬元的國際色情電話，讓她慘賠連一學期的房租都還不夠支付。最後，因為管理成本過高，忍痛全部平轉賣出。

兩年前小彤罹癌後，停掉工作呈半退休狀態，幾間房子的租金收入，扣掉報稅等費用，不僅支付高額治療費用游刃有餘，也讓她生活無虞。甚至生病治療期間，房客都會主動關心要到醫院照顧、陪伴她，讓她對這樣的緣分感動不已。

小彤雖然在兩年前罹癌，不過已經財務自由的她，支付高額治療費用游刃有餘。（圖／馬可孛羅公關 提供）

