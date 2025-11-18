25歲新人「差點當車銀優師妹」 自曝遭同學霸凌：被關在廁所、放蟑螂

記者趙浩雲／台北報導

公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》記者會（左起）導演黃鈺婷、演員舒偉傑、許乃涵、趙妮綺、許莉廷、林毓家、呂慕堯、導演王傳宗、製作人許菀倩。（圖／公視提供）

以「校園賣藥黑市」為題材，融合魔神仔傳說、Y2K美學、電子音樂等青春元素的公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》將於本週日（23日）晚間10時首播。今（18）日劇組舉辦媒體茶敘，金鐘獎最具潛力新人許莉廷、金穗獎影帝林毓家攜手許乃涵、舒偉傑、趙妮綺、呂慕堯等實力演員，與導演王傳宗、黃鈺婷、製作人許菀倩共同出席，分享這部風格獨特作品。

許莉廷飾演的「姜月」頭腦聰明又有商業手腕，操作眼前的一切，她形容自己角色說「在學校就是個小大人。媽媽像需要被她照顧的小孩，也是姜月不得不長大的原因。」；這也是她演出過「最敢做也最敢說的高中生角色」。許莉廷印象最深刻的是發現母親因用藥休克的戲，劇中頗有生意頭腦，私下許莉廷認自己「太容易隨波逐流，所以不適合做生意」。除演藝工作外，還在咖啡廳打工，坦言 「閒下來就會緊張，會想繼續工作，現在在寵物友善咖啡廳工作，真的是很療癒的的事」。

趙妮綺放棄女團夢回到台灣。（圖／公視提供）

而外表甜美可人的趙妮綺也為這場戲大犧牲，劇中飾演校花「田田」的她更在這場禮堂戲有吐出綠色嘔吐液，以及撲咬鮮肉型男呂慕堯的驚人場面。記者會上趙妮綺說到自己小學時候像個小男生、也很有正義感，「看到男生在欺侮特教班同學就衝過去制止」，但霸凌對象反而變到她的身上，還遇過被關廁所、用籃球或抽屜裡放蟑螂等狀況，「持續半年到一年之間，老師都沒制止，所以過得還滿難過的，後來爸媽有跟教育局溝通，換老師後情況有好一點」。

趙妮綺大學赴韓國漢陽大學修習表演，裴斗娜與《殭屍校園》主角尹燦榮、朴持厚都是同校的學姊、學長，也曾與車銀優的經紀公司Fantagio接洽過，但是疫情後因家人太想念，加上自己較想當演員，因而返回台灣，接演《晚安，瑪卡龍》成戲劇處女作。

新作以青春校園、繽紛外表包裹深刻議題，探討校園霸凌、藥物濫用、家庭失衡等現況，目前同時身兼教職的王傳宗表示：「希望孩子們看完會覺得『原來我不是只有這樣一種樣子』」。公視人生劇展《晚安，瑪卡龍》將於本週日（11/23）晚間10時公視頻道播出，並上架公視+平台。

