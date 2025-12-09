25歲昔日童星驚傳病逝！11歲就登大銀幕爆紅 漫畫家悲曝最後對話：是好孩子

葉子誠驚傳離世。翻攝徐有利臉書、IG @tcyppp

25歲的馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城）曾於11歲時拍攝漫畫真人版電影《哥妹倆之驚歷48小時》中的「果果」一角爆紅，驚傳於8日離世，家屬於社群上發布訃聞與告別式訊息，證實：「我們懷著沉痛的心情告知，親愛的葉子誠已於2025年12月8日安詳離世。」

家屬發文中提到：「他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。若您能前來陪伴與祈禱，我們由衷感激。」顯示將於9日至11日治喪3天，並安葬於富貴山莊（士毛月）墓園。

原著漫畫家哀悼...悲嘆：天妒英才！

徐有利（右）分享與葉子誠合照。翻攝徐有利臉書

《哥妹倆》原著漫畫家徐有利也在臉書上發文哀悼：「哥妹倆電影中飾演果果的子城，因病走了…..走得那麼突然，叔叔真的接受不到。翻查一下，我們最後一次聯繫，是你發來的祝福…..叔叔正動心臟大手術時刻。」並分享兩人對話截圖，徐有利打趣問葉子誠：「發育了沒有？」葉子誠則回：「我也想發育啊。」

徐有利並感嘆：「電影已是10年前的事了。是緣分讓我們相遇。雖然我們相聚是多麼短暫。如今的你，才25歲…..天妒英才，實在惋惜。叔叔心裡很難過！你是可愛的孩子。也是好孩子，叔叔知道。你永遠是叔叔心中的真人版果實。子城，永別了，一路走好。叔叔會想念你。」



