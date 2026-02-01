25歲正妹假扮14歲「誘姦5國中生」！爸卻曝「女兒病況」喊冤：她才是受害者

一名25歲的女子與多名未成年發生性行為遭逮。圖／翻攝自X

美國佛羅里達州過去發生一起離譜性侵事件，現年25歲的辛格（Alyssa Ann Zinger）涉嫌在社群媒體假扮14歲少女，誘騙5名男國中生發生性行為，不料，辛格的父親喬許卻聲稱女兒患有多種精神障礙，強調女兒才是真正受害者，全案目前已進入司法程序。

根據紐約郵報等美媒報導，辛格在22歲那年，也就是2023年在社群媒體創建帳號，除了更新生活日常，偶爾也會發布跳舞影片，卻有一名年約12至15歲男孩某日主動私訊聯繫：「嘿，妹子，我用Uber載你來我每月5000美元（約15.8萬元新台幣）的高級公寓來玩吧。」怎料辛格到場後，卻與該名少年發生性行為，最後在同年11月因涉嫌與未成年發生性行為而被逮。

廣告 廣告

不料，辛格父親喬許（Josh Zinger）日前受訪時卻反控，辛格實則是被少年誘騙並奪走處女之身，甚至直呼該男孩「小王八蛋」：「辛格到那裡後，從未對他說自己不是14歲，但他知道她的真實年齡，也知道她精神不穩定」。喬許透露，女兒患有多種精神障礙，包括注意力不足過動症（ADHD）、注意力不足症（ADD）、強迫症（OCD）、妥瑞氏症及厭食症，一生中看過10位心理與精神科醫師。

喬許指出，辛格曾接受智商測驗，最終結果卻遠低於平均100分，只有72分：「她有精神缺陷，在法律上，與精神缺陷者發生性行為，無論對方年齡都屬非法，事實上她才是受害者！」喬許指出，該少年誘騙辛格後還食髓其味，2人不僅發生至少30次性行為，該名少年後來還把其他國中生朋友帶回家，輪流與辛格發生性行為。

針對此案，警方循線調查後，確認與辛格發生性行為的未成年少年共有5人，第1名受害者向警方坦承，確實曾與辛格發生多次性行為，期間也收過辛格傳送的露骨照片及影片；另一名受害者則表示，辛格會透過社群平台Snapchat向多名兒童傳送性交影片，甚至曾告訴其他人與其他未成年發生性行為。

報導指出，辛格將面臨多項重罪指控，包括淫穢或猥褻罪、持有兒少色情影像罪、使用電子設備在州內傳輸兒少色影像罪、網路性騷擾罪等，預計會在5月26日開始受審。對於女兒即將獲得的判決，喬許則預測：「不會有認罪協商，不會有性犯罪者登記，她只會被判刑，服刑完畢，然後再見。這一切會在法庭證明。」



回到原文

更多鏡報報導

以為神不知鬼不覺！正宮委託徵信社抓姦…反因他「偷裝GPS被抓包」翻車了

女大生肛門突起誤當痔瘡…一檢查「竟是菜花」！當場崩潰：沒男友也從未愛愛

懷孕3個月「不知孩子的爸是誰」！20歲人妻「被丈夫逼賣淫拍片」…還遭公公亂倫

金泰希送親姊68坪豪宅出事！30億豪宅遭查封 公司急發聲「真相」曝光