25歲正妹女技師 點名8大車廠「不推薦」：維修貴又不耐用





年僅25歲的加拿大正妹女汽車技師戴米·蘿莎萊斯（Daimee Rosales），因在社群平台分享維修影片與健身畫面爆紅，累積超過50萬名粉絲關注。她長期在多倫多父親的汽修廠工作，不僅熟悉美加常見車款維修，更擅長拆解與重建變速箱，被視為少見的新生代高技術女性技師。蘿莎萊斯表示，她分享內容除了娛樂效果，更希望教育年輕族群與女性車主，避免遭到不公平對待，並強調自己從不對女性客戶亂收費。

根據英國《每日郵報》報導，蘿莎萊斯擁有多年維修經驗，讓她對車款耐用度及後續保養成本有深刻觀察。近日受訪時，她直言，若想避免頻繁進廠維修，「福特（Ford）、福斯（Volkswagen）與雪佛蘭（Chevy）」並非理想選擇，甚至點名歐洲豪華品牌如BMW、賓士（Mercedes）、奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）與Land Rover，雖然好開，但維修昂貴、可靠度不高，長期持有負擔沉重。她亦提醒，電動車電池成本高昂，寒冷地區更可能增加維修風險，購買前須審慎評估。

相較之下，她高度推薦日系品牌Toyota與Honda，認為結構穩定、維修容易、耐用度高。蘿莎萊斯也提醒，許多昂貴故障其實源自忽略基本保養，包含定期更換機油與按時檢查。一般轎車與SUV換油費用約70至90美元（約2202至2831元新台幣），若價格明顯過高，恐有被敲竹槓疑慮；至於大型V8引擎車輛，120美元（約3775元新台幣）約屬合理價格範圍。她呼籲民眾遵守5,000英里保養週期，就能大幅降低引擎與變速箱損壞風險。

