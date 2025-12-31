25歲汽車業務員貼文嗆「暗殺賴清德」，屏東警拂曉出擊高雄逮人。資料照片

兩岸情勢緊張之際，屏東縣警局昨卻接獲報案，指稱有網友在知名社群平台《Threads》上多次發表如「為啥沒人暗殺賴清德？」、「你媽的這瘋子為啥沒人暗殺」等威脅國家元首的激進文字，引發社會恐慌。屏東警方昨漏夜追查鎖定發文的謝姓男子身分，今天清晨拂曉出擊，跨區到高雄將謝男查緝到案。

25歲汽車業務員貼文嗆「暗殺賴清德」，屏東警拂曉出擊高雄逮人。讀者提供

據了解，屏東縣刑大昨天據報後隨即成立專案小組，透過網路蒐證與數位足跡比對，成功鎖定犯嫌身分及位於高雄市的租屋處，並於今天一大早展開拂曉出擊行動，跨區前往高雄市左營區將謝男拘提到案。

廣告 廣告

現年25歲的謝男職業為汽車業務員兼職保全，警方進入他住處逮人時，謝男神情相當冷靜，乖乖就逮，但他對於發文動機支吾其詞，訊後被依涉嫌刑法「恐嚇公眾罪」移送屏東地檢署進一步偵辦。

謝男留言嗆暗殺總統遭逮。讀者提供

屏東縣警局長甘炎民表示，適逢中共解放軍日前發動環台軍演，任何涉及暴力或危害社會安定的訊息，都極易挑動社會敏感神經。言論自由雖是憲法保障的基本權利，但絕對不是毫無界線的免死金牌，凡涉及暗殺、暴力威脅或散布不實訊息以製造社會動盪者，皆已跨越法律紅線，警方必依法究辦。



回到原文

更多鏡報報導

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

工程師舔乳猥褻女同事 送600萬提款卡、港日雙人遊道歉！她玩完仍不撤告

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中