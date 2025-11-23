25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
〔記者歐素美／台中報導〕25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。
江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台中和平區登山後失聯，當天行走路線為唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山，當天中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上。
江男朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發，訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先走，再回停車場都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。
台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報案表示，江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。
台中市消防局表示，昨天凌晨2時50分獲報，和平區唐麻丹山登山步道有山友失蹤，昨即動員上山搜救，今天再集結中搜和國軍等單位分4組行動上山搜索。
更多自由時報報導
88歲翁身綁土製炸彈參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
其他人也在看
彰化首波芬普尼檢測 全過關
記者吳東興∕彰化報導 彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣蛋…中華日報 ・ 17 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 22 小時前
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網...華視 ・ 2 小時前
陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。中天新聞網 ・ 1 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 3 小時前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！民視 ・ 2 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中
十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
賓賓哥道歉也來不及！中市府開罰13萬 校方也提告
賓賓哥道歉也來不及！中市府開罰13萬 校方也提告EBC東森娛樂 ・ 1 天前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
2026北市議員藍白合？戴錫欽曝光最新進度
[NOWnews今日新聞]2026地方選舉，不只縣市首長要談藍白合，地方議員如何「一加一大於二」，也引發關注。台北市黨部主委戴錫欽今（23）日受訪時提及說，依照國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任。...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就...華視 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事...華視 ・ 2 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前