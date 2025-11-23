25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救

〔記者歐素美／台中報導〕25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。

江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台中和平區登山後失聯，當天行走路線為唐麻丹山、蝴蝶谷、夢幻谷、八仙山，當天中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂返程，晚上7時11分剩1公里，後來就無法聯絡上。

江男朋友說，目前已經報警協助搜尋，如果11月21日有在該路線登山或有路過附近的山友，拜託大家幫忙回想看看是否有他的蹤影，有任何線索都可以提供，也請山友幫忙轉發，訊息在臉書等社群傳開後，有山友回應，當天在停車場曾遇到江男，和對方聊一下，山友先走，再回停車場都沒再見到對方；有山友表示，江男攀登路線有高難度，尤其夢幻谷瀑布和八仙山三角點之間很陡峭，不小心會滑落。

台中市和平警分局表示，江男的父親11月22日報案表示，江姓男子11月21日獨自1人前往八仙山爬山失蹤協尋，警方獲報山域事件協助搜尋後立即通報谷關消防分隊協尋搜查。

台中市消防局表示，昨天凌晨2時50分獲報，和平區唐麻丹山登山步道有山友失蹤，昨即動員上山搜救，今天再集結中搜和國軍等單位分4組行動上山搜索。

