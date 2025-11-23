25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中

記者吳泊萱／台中報導

25歲軍人獨攀八仙山失聯，台中市消防局會同中搜及陸軍分為四組展開搜救行動。（圖／翻攝畫面）

十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。

江男友人在網路社群平台PO文，表示江男21日前往和平區登山後失聯，行走路線為「唐麻丹山→蝴蝶谷→夢幻谷→八仙山」，當日下午4時許，江男曾發訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就再無音訊。

江男友人也公布江男的最後定位及當日穿著照片，表示已報警協尋，希望正好路過或在附近的山友能幫忙留意，並提供相關線索。

警方證實，昨日（22日）接獲江父通報失蹤協尋，表示江男於21日獨自前往和平區八仙山爬山，隨後失去音訊，員警立即通報消防單位進行協尋。台中市消防局於今日（23日）上午8時集結，會同中搜及陸軍單位分為四組行動，但截至目前為止仍未尋獲江男。



