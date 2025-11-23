25歲現役軍人獨攀八仙山失聯！最後訊息「剩1公里下山」…軍警消搜救中
記者吳泊萱／台中報導
十軍團586旅一名25歲現役軍人江姓男子，21日獨自前往台中和平區獨攀八仙山，當天傍晚4時許，他傳訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就失去音訊。警方於昨日（22日）接獲江父報案協尋，目前警消及中搜、陸軍等各單位已入山搜救，但截至目前為止仍未尋獲江男。
江男友人在網路社群平台PO文，表示江男21日前往和平區登山後失聯，行走路線為「唐麻丹山→蝴蝶谷→夢幻谷→八仙山」，當日下午4時許，江男曾發訊息給女友表示「剩一公里下山」，隨後就再無音訊。
江男友人也公布江男的最後定位及當日穿著照片，表示已報警協尋，希望正好路過或在附近的山友能幫忙留意，並提供相關線索。
警方證實，昨日（22日）接獲江父通報失蹤協尋，表示江男於21日獨自前往和平區八仙山爬山，隨後失去音訊，員警立即通報消防單位進行協尋。台中市消防局於今日（23日）上午8時集結，會同中搜及陸軍單位分為四組行動，但截至目前為止仍未尋獲江男。
更多三立新聞網報導
騙越多人判越輕？逃逸移工涉24件詐欺罪徒刑總和25年…合併執行只關2年
台中瓦斯行貨車停機慢車道奪命！男騎車猛撞頭部重創…家屬放棄急救不治
里長偷盜百噸垃圾毀月世界！陳菁徽稱陳其邁力挺選議員…市府怒告抹黑
國1大雅路段嚴重車禍！大貨車撞護欄乘客噴飛…肢體斷裂當場死亡
其他人也在看
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台中市行車號誌燈全台最多 去年維修件數高達7783件
交通局長葉昭甫指出，台中市目前設置的行車號誌燈共計6612處，其中三色號誌5893處、閃光號誌719處；行人號誌燈共計2373處，其中包含普通行人號誌2194處、放大行人號誌179處，合計達6612處，數量為全台最多。台中市高度重視交通安全，號誌分布密集，日常維護、秒數調整與突發...CTWANT ・ 22 小時前
東海後巷施作視覺減速標線 提升巷弄安全
台中市西屯區工業區一路58巷鄰近東海大學後門，因屬人口密集住宅區及學區通勤路線，巷口狹窄且無號誌，長期存在車輛與行人爭道的安全疑慮，台中市交通局為提高安全，近期在58巷10弄路口施作「楔型標線」及「綠斑馬」的行人穿越設計，期望藉由視覺引導降低車速，營造更安全的行人友善環境。全國廣播 ・ 1 天前
北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需自由時報 ・ 1 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
中華電信災害防救科技成果展 展三大智慧防災系統
(記者謝政儒綜合報導)隨著極端氣候事件頻繁發生，災害風險持續升高，社會對防災意識的重視日益提升。在此環境局勢下，科技成為強化災害應變能力的關鍵力量。中華電信長期投入智慧防災領域，結合5G、AI、大數據...自立晚報 ・ 1 天前
以色列多次空襲加薩致21死 以哈互控違反停火協議
加薩民防機構表示，以色列22日發動的多次攻擊，導致21人喪命、數十人受傷。哈瑪斯和以色列互相指控對方違反停火協議。 22日是美國斡旋的停火協議10月10日生效以來最致命的一天。 以色列軍方表示，一名「武裝恐怖分子」越過了加薩走廊所謂的「黃線」，並朝以色列士兵開火。以色列部隊已撤退至黃線之後。 為了回應加薩南部的事件，以色列軍方指出，他們襲擊了加薩走廊的一條人道援助物資運輸路線，並「開始打擊加薩走廊的恐怖目標」。 哈瑪斯控制下的民防機構發言人巴薩爾(Mahmud Bassal)告訴法新社：「22日晚間以色列發動的5次空襲造成21名殉道者死亡，這明顯違反了加薩停火協議」。 巴薩爾說，其中包括在加薩走廊中部紐瑟拉特(Nuseirat)一處房屋遭到襲擊，造成7人死亡、16人受傷；以及在加薩城西方納薩爾區(Al Nasr)一處居民公寓遇襲，造成4人死亡、多人受傷。 根據哈瑪斯控制的加薩衛生部指出，截至20日，自停火協議生效以來，已有312名巴勒斯坦人死於以色列的砲火。中央廣播電台 ・ 7 小時前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
高爾夫》塚田陽亮周六領先鳳凰盃，吳佳晏大王製紙攻佔首位
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖／JGTO Images】Dunlop Phoenix Tournament（登祿普鳳凰賽），十一月二十二日在宮崎縣的Phoenix C羅開Golf 頻道 ・ 21 小時前
陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。中天新聞網 ・ 1 小時前
車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬
又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大...華視 ・ 1 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
快檢查你的卡片！「10張信用卡」銀行宣布停卡走入歷史
隨著2025年即將結束，銀行業務也在進行信用卡的整理，十張信用卡將於年底停用或換新卡，其中包括新光銀行、玉山銀行、樂天信用卡、上海商銀、台北富邦銀行等，提醒持卡人注意。中天新聞網 ・ 2 小時前
小孟老師運勢／週末桃花誰家開？專家點「3星座」戀愛亂流注意了
生活中心／綜合報導11月23日星座戀愛運勢出爐！命理專家「小孟老師」點名今日由獅子座、牡羊座、天秤座呈現三段不同戀愛能量，甜蜜、平穩與壓力同時登場，其中，獅子座勇奪戀愛運冠軍，與伴侶相處自在順暢，感情升溫機率大增；牡羊座落在中段，默契感穩定但仍需細緻經營；而天秤座戀愛運較弱，容易因未來不確定而想太多，建議多給彼此安全感，以免小誤會發生，整體來看，今日星座戀愛氛圍差異大，各星座情感走向各有亮點與挑戰。民視 ・ 6 小時前
陸加碼專項債 挹注關鍵科技
為響應大陸「十五五」時期加快推進高水準科技，各地財政部門11月加大發行專項債以投資關鍵科技產業。包括北京、上海、廣東、四川、浙江等地當月披露的專項債投向政府投資基金總規模，超過人民幣（下同）800億元。工商時報 ・ 10 小時前
青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手
15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。自由時報 ・ 2 小時前
「監男F6」勁舞MV曝光！楊祐寧費洛蒙爆棚 引爆C位之戰
監獄職場喜劇《監所男子囚生記》主演楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿近日受訪聊到本次合作，陳澤耀對劉以豪的魅力無法招架，直呼女生一見鍾情一定會愛上他，「以豪那雙電力十足的眼睛，只要四目交接就會被電到！」但若要選擇交往對象，他反而選楊祐寧飾演的「吉娃娃」黑道大哥：「雖然行為不羈又看起來不好惹，但他其實有情有義、很顧家。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 2 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不...華視 ・ 2 小時前