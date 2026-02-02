25歲生日出道！啦啦隊女神回鄉拍MV 直呼：我真的長大了

林沁回到高雄拍攝MV。（圖／首湛創意提供）





「幸運甜心」林沁（沁沁）迎來25歲生日，正式發歌出道。首張單曲《數到七》MV也盛大釋出，為了拍攝這支MV，林沁特別南下回到自己的故鄉港都高雄，透過她的視角導覽城市之美，取景橫跨高雄彩色島、塩埕第一公有市場、內惟藝術中心、苓雅運動園區與愛之船國賓站等地標，將熟悉的港都風景一次收入鏡頭。此外，林沁更邀請到曾幫2PM Nichkhun拍過MV的韓國啦啦隊「水原女神」金吉娜友情客串，畫面溫馨唯美。

林沁邀請韓國啦啦隊「水原女神」金吉娜友情客串MV。（圖／首湛創意提供）

來自港都的林沁，名字諧音正是「07」，與高雄的電話區碼不謀而合，也讓出道歌曲《數到七》多了一層命定色彩。她分享，這支MV充滿自己的成長記憶，「很多地方是我小時候去過的地方，我國中開始就北漂讀書，現在回來看看，真的變化很大。」適逢春節連假將至，她也笑說，希望透過《數到七》MV，把這些高雄景點介紹給大家，「歡迎大家過年來高雄走春！」

回到高雄拍攝MV，也勾起林沁滿滿童年回憶。她回憶小時候媽媽常帶著她和弟弟到西子灣玩沙，玩完後再到附近黑輪攤，一邊吃黑輪、一邊看夕陽。多年後再次站在同一個地方，卻是在拍攝人生第一支MV，「同樣的景點，不同的年紀，做著不一樣的事情，那一刻真的覺得自己長大了。」她也坦言，能回到家鄉完成出道作品，對她而言意義格外重大。

林沁回到高雄拍攝MV，勾起滿滿童年回憶。（圖／首湛創意提供）

站上人生首張單曲的起跑點，林沁也感性吐露心聲。她坦言，成為歌手一直是自己心中最深的夢想，去年生日也曾默默許願，沒想到經過一年密集訓練與努力，竟然真的在25歲生日這天完成夢想，「這是我以前完全無法想像、也覺得不可能做到的事情。」她也感謝公司一路給予滿滿的愛與紮實訓練，才讓這個歌手夢得以成真。

MV中邀請金吉娜跨刀演出，也為作品增添亮點。林沁透露，拍攝前才發現這個彩蛋，對方不僅在拍攝現場貼心照顧她，MV上線後更主動拍舞蹈挑戰幫忙宣傳，讓她感動直呼：「她真的是一個很溫暖、很暖心的姐姐。」

談到過年計畫，林沁表示將回到南部陪伴家人，珍惜一年一度的團聚時光。她笑說，每次回家都會被長輩稱讚「越來越漂亮、越來越厲害」，讓她感覺像是充滿能量的補給站，「就像《數到七》一樣，希望把這份正能量，繼續唱給大家聽。」



