25歲男上班腦外傷猝逝！生前怨累到滲血 離世2小時「被離職」留謎團

大陸陜西省韓城25歲男子小樂（化名），在江蘇無錫1間醫療器材科技公司任職1年多後，於10月底驟然身亡。家屬指出，死者生前連續4個月平均每日工時超過13小時，最高甚至達14.8小時，而他曾多次向朋友抱怨「累到嘴裡滲血絲、流鼻血」等情況。更詭異的是，他竟在離世2小時後「被離職」。

綜合陸媒報導，家屬回憶，小樂於10月30日下午在工作時突然出現劇烈不適，當場上吐下瀉，甚至不得不扶著牆才能站穩。他曾向組長反映身體狀況，但未獲充分重視，仍然堅持工作到當晚11時才下班。由於小樂隔天沒請假也未到崗，負責人前往其租屋處查看時，發現他已昏迷不醒，隨後被緊急送醫。

經醫院搶救1週後，小樂於11月8日上午離世。死亡診斷包括創傷性硬膜下血腫、瀰漫性腦腫脹及創傷性腦疝等。警方初步意見認為，死者屬外傷性腦部損傷，但傷勢成因至今不明。家屬質疑是否在上班期間發生意外，或因身體不適倒地撞擊，但公司、同事無人能提供事發當時的具體情況。

家屬表示，公司法務先前稱小樂的死「不屬於工傷」，令家人一度無所適從，只能自行向當地人社部門遞交工傷認定申請。更奇怪的是，11月8日上午10時50分小樂去世，下午1時5分其工作帳號就收到通知，內容為「感謝你在公司的494天付出，你已離職……將不能再訪問團隊內的工作數據。」

對此，公司相關負責人徐姓主管接受訪問時，並未正面回應細節，只稱「已有專門團隊跟進」，且自己已不再負責此事。目前，家屬仍在等待工傷認定及警方調查結果，希望釐清小樂身亡前的關鍵時刻，也盼企業能提供更多資訊，避免悲劇重演。

