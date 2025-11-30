25歲男下班回宿舍離世！家屬發聲了 曝他曾怨「通宵加班累到嘴滲血」

25歲男下班回宿舍離世。（圖／翻攝自微博）

大陸陜西省韓城25歲男子小樂（化名），在江蘇無錫一間醫療器械科技公司任職一年多後，於10月底驟然身亡。家屬指出，死者生前連續四個月平均每日工時超過13小時，最高甚至達14.8小時，而他曾多次向朋友抱怨身體因長期加班而亮紅燈，包括「累到嘴裡滲血絲、流鼻血」等情況。家屬懷疑，過度加班與身體長期負荷，可能是壓垮他健康的重要原因。

綜合陸媒報導，家屬回憶，小樂於10月30日下午在工作時突然出現劇烈不適，當場上吐下瀉，甚至不得不扶著牆才能站穩。他曾向組長反映身體狀況並申請分擔手頭工作，但未獲充分重視，仍然堅持工作到當晚11時才下班。隔日他未請假也未到崗，負責人前往其租屋處查看時，發現他已昏迷不醒，隨後被緊急送醫。

廣告 廣告

經醫院搶救一週後，小樂於11月8日上午離世。死亡診斷包括創傷性硬膜下血腫、彌漫性腦腫脹及創傷性腦疝等。警方初步意見認為屬外傷性腦部損傷，但傷勢成因至今不明，家屬質疑是否在上班期間發生意外，或因身體不適倒地撞擊，但公司、同事無人能提供事發當時的具體情況。家屬強調，既然異常症狀出現在工作期間，便應被視為工傷。

然而，家屬表示，公司法務早前曾稱「不屬於工傷」，令家屬一度無所適從，只能自行向當地人社部門遞交工傷認定申請。11月27日，家屬接獲公司回覆，表示公司已提交工傷認定申請並被受理。

11月28日，記者就此聯絡公司相關負責人徐姓主管，她並未正面回應細節，只稱「已有專門團隊跟進」，且自己已不再負責此事。記者致電公司總機，由於需分機號碼，仍未能聯繫到具體部門。目前，家屬仍在等待工傷認定及警方調查結果，希望釐清小樂身亡前的關鍵時刻，也盼企業能提供更多資訊，避免悲劇重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂

「戰地風蝦皮店」要拆了！ 營業不到1年被爆是違建