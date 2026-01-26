25歲男喝醉狂踹椅遭司機丟包台64「連遭4台車輾斃」 家屬痛訴無法接受

新北市台64線快速道路昨（25日）凌晨發生一起死亡車禍。（翻攝自photoAC）

新北市台64線快速道路昨（25日）凌晨發生一起死亡車禍，警方初步調查結果，年僅25歲死者北市喝茫後，叫多元計程車返家，途中卻因踢踹椅背而與林姓司機發生口角，最後遭司機丟包在台64快速道路上，然而溫男因醉臥在內側車道，隨即遭後方4台車輾過慘死。

據了解，25歲溫男為替代役，原定下個月退伍，昨前往台北市文山區興隆路二段訪友後，凌晨2時結束後，叫46歲的林姓多元計程車返回新北板橋區的嬸嬸家。家屬得知死訊後，隨即從高雄北上，對於兒子的死無法接受，僅知兒子服替代役暫住嬸嬸家，至於溫男是否有酒精或是藥物反應，後續將解剖並抽血釐清。

警方初步調查指出，溫男上車後疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，林姓司機行經台64線1K處中和段時，不滿出言制止，雙方因此爆發口角衝突，林男則氣得喊「你給我下車！」並待溫男下車後隨即離去，但又擔心溫男發生意外，致電110報案，未料，溫男下車後就醉倒在內側車道處，沒多久就先遭39歲陳姓小客車駕輾過，後續又接連被54歲簡男及45歲魏男的小客車及小貨車輾過。

對此，警方到場時，發現溫男頭顱破裂、全身多處骨折，已明顯死亡。事發後僅陳、邱2名駕駛留在現場，供稱以為只是壓到紙箱或散落物，下車查看才驚覺輾到人，簡、魏等2名駕駛被通知到案時，則稱當時以為是碾壓到汽車零件才未停下，經檢測後，所有涉案駕駛酒測值均為0毫克。後續警方已將包含司機與4台車主依過失致死罪嫌，移請新北地檢署偵辦。

事後林男辯稱，因溫男行為舉止異常，擔心發生事故才會放他下車，不過仍被警方依道路交通管理處罰條例「違規減速、臨時停車或停車」，以及「計程車駕駛人任意拒載乘客」規定，分別開出3000元至6000元及600元至1200元罰單。

