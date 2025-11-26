25歲男槍傷致面部粉碎 「虛擬頭骨」3Ｄ列印拼出新臉

一名25歲男子因T91步槍槍傷導致鼻骨、額骨全數消失，面部粉碎並造成腦部外露，經三軍總醫院跨科團隊治療與重建後，如今外觀與功能皆恢復良好，成功重返社會生活。三總整形外科主治醫師徐國峰坦言，初見患者時震驚表示：「這種傷勢只有在教科書看過！」

25歲男子因槍傷導致鼻骨、額骨全數消失，面部粉碎並造成腦部外露，經三軍總醫院跨科團隊治療與重建後，如今外觀與功能皆恢復良好。（圖／三總提供）

三軍總醫院於11月26日分享最新顱顏重建成果。徐國峰醫師指出，台灣常見的顏面創傷多為車禍所致，此次因槍傷造成鼻額骨缺損、腦部暴露的情形在臨床上極為罕見，且缺乏可參考的治療經驗。患者轉入後，醫療團隊立即召集整形外科、神經外科、口腔外科、耳鼻喉科與胸腔外科等專科醫師進行跨領域會議，從清創、顱骨修補到臉部重建，逐步規劃完整治療方案。

為了重建患者缺損的額骨與鼻骨，三總醫療團隊突破傳統3D列印導板做法，首次採用「虛擬成年男性頭骨」作為重建模板。徐國峰表示，團隊找出與患者年齡相近的頭骨模型，以虛擬貼合方式重組額骨、鼻骨結構，再依模型精準雕刻支架與骨骼角度，最後將其置入患者臉部，完成後的鼻額角度接近自然比例。徐醫師查閱國際文獻後發現，同類技術極少被發表過，「可能有人做，但沒有刊登」，此次重建技術被視為顱顏重建領域的一大突破。

台灣常見的顏面創傷多為車禍所致，此次因槍傷造成鼻額骨缺損、腦部暴露的情形在臨床上極為罕見，醫療團隊立即召集整形外科、神經外科、口腔外科、耳鼻喉科與胸腔外科等專科醫師進行跨領域會議，從清創、顱骨修補到臉部重建，逐步規劃完整治療方案。 （示意圖／Pixabay）

患者自槍傷後即在三總展開漫長的重建歷程。徐國峰醫師指出，患者住院近兩個月完成清創與皮瓣重建，後續再以多次小手術調整皮瓣輪廓，待組織穩定後才進行最終的鼻部重建，整體手術次數超過10次。除了額鼻骨外，醫療團隊也運用3D列印技術協助下顎重建，透過模板精準規劃腓骨移植角度、降低術中調整時間，並依「面部黃金比例」設計植入物角度，結合手雕肋骨與結構式隆鼻技術，使最終外觀與咬合功能更加自然立體。

徐國峰醫師表示，隨著虛擬手術與導航技術日趨成熟，整形外科正邁向智慧化與精準化的新階段。未來不論是顱顏重建、顏面骨折或腫瘤切除後的修復，都能更加精準、安全，也讓患者擁有更高的成功率與更自然的外觀。

