25歲男玩手遊金幣算不清 醫揭2原因
[NOWnews今日新聞] 一位25歲男性去年中因交通事故導致全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能已明顯改善，但最困擾的是雙眼複視問題，甚至玩手遊獲得的金幣也難算清楚。醫師表示，個案是為嚴重創傷，造成組織沾黏及神經麻痺所導致。
台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華說，個案車禍時眼前一片空白，在地上翻滾後就失去意識，病患到院時傷勢嚴重，全臉部骨折，其中左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，須緊急手術處理。
連凱華表示，口腔外科團隊在4小時內利用電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」並製作手術導引板，利用微創手術，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，避免患者原本瘦長的臉型因骨折而變寬，讓咬合恢復密合。
在顏面重建後，個案複視已經改善，連凱華說，因為車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成生活困擾，轉介由眼科進一步治療。
台中榮總眼科醫師阮國華指出，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。當遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因。
阮國華說，追蹤6個月後確認眼睛偏斜角度固定，決定手術調整眼外肌，複視症狀也達到改善。
阮國華說明，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，是門診常見症狀。
複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致。
單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正，特別是散光、白內障、角膜病變或玻璃體異常。
複視前4名包括腦血管疾病 醫：冒2症狀快就診
阮國華表示，台中榮總近一年統計，造成複視前4名分別為腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。
阮國華提醒，複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會愈發嚴重，影響生活與安全。
民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，阮國華指出，透過眼科檢查及影像評估找出原因；以急性複視來說，更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，及早就醫非常重要，針對外傷性或固定性偏斜的患者，眼外肌手術可有效改善。
