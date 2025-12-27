25歲男約吃半百阿北！耶誕夜GG被砍「吞進肚」

國際中心／綜合報導

美國一名25歲年輕男子貝肯（Kevin Bacon）在2019年耶誕夜，透過交友軟體認識53歲的約會對象馬克拉圖斯基（Mark Latunski）。沒想到，極樂夜晚之後，貝肯就失聯，再被找到時已是一具冰冷遺體。警方透露，犯罪現場極為恐怖，貝肯的遺體在地牢被發現時呈倒掛姿勢，貝肯生前不僅遭受侵犯，他的「生殖器」甚至被切下來吃掉。

據外媒報導，25歲髮型設計師貝肯2019年耶誕夜透過Grindr認識拉圖斯基，貝肯的家人隔日發現貝肯缺席家庭聚餐，立即報警處理。警方循線追查到拉圖斯基的住處，進而在地下室發現貝肯的遺體。據警方稱，貝肯的屍體被倒吊著，喉嚨被割開，且下半身「重要1根」還不見蹤影。拉圖斯基事後向警方坦承，自己耶誕夜當晚侵犯了貝肯，並將他的睪丸吃掉了。

廣告 廣告

值得一提的是，警方調查發現，拉圖斯基並非首次犯案，先前已有多名透過Grindr與拉圖斯基的約會對象從他家脫逃。但多位受害者事後皆拒絕提告拉圖斯基，理由是親密行為是在雙方合意的情況下發生的，只是事後「受到驚嚇」才選擇離開。

「恐怖惡魔」拉圖斯基2022年當庭承認殺害並肢解貝肯，且接受了公開認罪協議。法官最後裁定他一級謀殺罪和屍體肢解罪名成立。他被判終身監禁且不得假釋，另還有11個月的屍體肢解罪刑期併行執行。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：25歲男耶誕夜「約吃半百阿北」GG被砍！塞口吃掉「恐怖現場」流出

更多民視新聞報導

嬰兒頭「塞風俗店冰箱」四肢不見！狠母「恐怖真容」流出

巨蜥拖走女嬰啃食！內臟「裝袋塞屋縫」狠母被逮

三上悠亞「極致戰袍」冰火兩重天！絕頂視角嗨翻網

