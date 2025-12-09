25歲男車禍後「看一變兩」！醫揭外傷複視原因 拖久恐釀危險

【健康醫療網／記者陳靖安報導】25歲陳先生去年中因交通事故導致全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，手術重建半年後，臉部外觀與咬合功能已明顯改善，但令他最困擾的是雙眼複視問題，看東西一個變兩個，甚至下樓梯易踩空，嚴重影響生活。經臺中榮總眼科檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致，為他安排眼外肌移位手術，改善複視症狀。

外傷常導致複視 常見症狀一次看

臺中榮總眼科阮國華醫師指出，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。當遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因。

阮國華醫師說明，當眼睛視物成像時，一隻眼睛的影像落在黃斑部中央、視覺核心區域的「中央凹」上，而另一隻眼睛的影像未落在中央凹時，大腦同時接收兩個影像，造成複視，是門診常見症狀。

「複視」分為單眼或雙眼 兩者成因有別

而複視分為單眼複視或雙眼複視，兩者成因不同。雙眼複視與眼睛外眼肌或其神經控制異常有關，例如重症肌無力、糖尿病、甲狀腺突眼症、腦瘤、中風、腦動脈瘤或重大外傷所致；單眼複視則通常由眼部疾病造成，如屈光不正(特別是散光)、白內障、角膜病變或玻璃體異常。

急性「複視」恐是腦中風、動脈瘤前兆 應儘快就醫治療

阮國華提醒，複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會愈發嚴重，影響生活與安全。民眾若出現複視或視線偏斜，應立即就診，透過眼科檢查及影像評估找出原因。

特別要注意的是，急性複視更可能暗示腦中風、動脈瘤等重大疾病，因此，及早就醫非常重要。

