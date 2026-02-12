25歲男逞慾逼前女友做完！和解後「因1舉動」吃牢飯

社會中心／綜合報導

南部一位25歲男子與前女友分手後，返回兩人同居時的「愛巢」整理行李。豈料，他見到女方後卻管不住下體，且還全然不顧對方當下生理期不適，竟強行與前女友發生性行為。女方被逼做完後報警提告，雙方事後原本以男方賠20萬元達成和解，但男子事後自作聰明的這一舉動，讓他被判徒刑3年2月。全案可上訴。

據判決書指出，25歲男2024年12月間與前女友分手，3天後他返回兩人的同居住處整理東西，當下看見女方因生理期不適躺在床上休息，男子竟把持不住、「硬闖紅燈」強迫對方發生性行為，前女友被迫做完後，不堪受辱報警提告。

男子事後坦承犯行，律師則以被告「年僅25歲、有正當工作，若入監恐影響前程」為由，盼法官考量男子已賠償20萬元、與前女友達成和解，從輕量刑。全案經由高雄地方法院審理，但法官認為男子事後又透過IG擅自發道歉文，未經女方同意，且道歉內容也不符合前女友要求，導致對方身心狀況持續惡化，因此不同意減刑或緩刑，最終依乘機性交罪判他徒刑3年2月。可上訴。

