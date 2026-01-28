25歲男遭丟包被輾斃！途中未說話、錄到2次關門聲 檢改「重大刑案」偵辦

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

新北市台64線快速道路25日凌晨傳出一起死亡車禍，25歲溫姓替代役男酒後搭乘林姓司機駕駛的多元計程車返家，不料兩人途中發生口角，林男將溫男趕下車，溫男因酒醉倒臥在台64線快速道路內側車道，連遭4車輾過，當場慘死。林男供稱溫男要求下車，但檢警查看行車記錄器發現，死者過程中未發一語，且曾錄下2次關門聲，案件疑點重重。檢方昨（27）日解剖遺體後，全案由交通意外改列為「重大刑案」擴大偵辦。

廣告 廣告

檢方昨（27）日解剖溫男遺體後，全案由交通意外改列為「重大刑案」擴大偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，溫男25日凌晨2時07分在台北市興隆路飲酒後，搭乘46歲林男駕駛的多元計程車返回板橋住處。行車紀錄器顯示，從上車到案發的12分鐘內，溫男全程噤聲，未發一語。凌晨2時14分時，車內傳出多聲「叩、叩、叩」，疑似踢椅背與車門的聲響，林男隨即出聲制止，表示可以躺下但不要踹，見勸阻無效後情緒失控，喝令溫男下車，隨後把溫男丟包在台64線快速道路上。由於當時天色昏暗，溫男連遭後方4輛車輾過，當場喪命。

不過，檢方調查發現，事件存在不少疑點，雖然林姓司機供稱是溫男自願要求下車，但行車記錄器中只有林男單方面喝斥，溫男並未回應。另外，記錄器錄到2次關門聲，證實林男曾下車查看，因此家屬強烈質疑溫男是否可能遭司機強行拖下車。林男駛離後1分鐘才報警稱有人「躺在車道上」，不過溫男上車前無明顯醉態，下車後卻立刻躺臥道路顯得十分詭異。

為釐清真相，檢警昨日會同法醫完成解剖，採集血液檢體化驗是否有藥物或酒精反應，預計2個月後收到結果；林男的車內行車紀錄器則已送交數位鑑識。林男目前雖5萬元交保，但案件已由交通意外改列為「重大刑案」深入偵辦。

更多FTNN新聞網報導

台64凌晨奪命車禍！酒後爭執遭小黃司機趕下車 25歲男醉倒車道遭4車輾斃

違規右轉釀禍！板橋拖板車撞腳踏車 婦人傷重不治

淡水車禍釀重傷！轎車對撞再失控追撞機車 67歲女騎士命危送醫

