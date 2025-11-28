25歲美國網紅「戲弄袋熊」成澳洲公敵！回國後1原因遭逮捕

美國網紅薩曼莎史崔博（Samantha Strable）。（圖／翻攝自Instagram／New York Post）

美國網紅薩曼莎史崔博（Samantha Strable）今年3月因在澳洲旅遊時，從袋熊（wombat）媽媽身旁抱走1隻明顯受驚的小袋熊，而引發軒然大波。如今回國後的她因涉嫌在懷俄明州（Wyoming）謊報居住地以取得狩獵執照，於11月21日在美國薩布萊特郡（Sublette）被捕，同時面臨多項輕罪指控。

據《紐約郵報》報導，這位以山姆瓊斯（Sam Jones）之名在網路上活動的25歲女子，被控6項虛假宣誓罪、1項未持許可獵捕野生動物罪，以及1項在荒野地區以非居民身分、無導遊陪同而進行狩獵的指控。法院紀錄顯示，她實際居住在蒙大拿州（Montana）大瀑布城（Great Falls），而非她申請狩獵執照時所聲稱的懷俄明州。

當局在8月11日接獲匿名舉報後開始調查，線索指向她在超過2年未居住於當地的情況下，仍持續購買居民狩獵標籤，並在擁有9萬名追隨者的社群帳號上公開炫耀。《Cowboy State Daily》報導，官方資料庫記錄顯示她自2022年起便開始購買居民許可。

然而，史崔博之所以會「紅到國外去」，是因為她在澳洲旅行時曾拍攝爭議影片。畫面中，她自稱「野生生物學家與環境科學家」，在夜間路旁捉起1隻小袋熊，而身旁的澳洲男子邊拍攝邊大笑。她抱著明顯感到驚恐的袋熊寶寶奔過馬路，幼袋熊的母親在後方追趕。

男子在鏡頭外提醒：「看牠的媽媽，牠正在追她。」史崔博後來將小袋熊舉向鏡頭露出笑容，並寫道抱袋熊是她的「夢想」。隨後她把幼袋熊歸還母親，並聲稱「寶寶和媽媽安全團聚」，但也提到母袋熊「很生氣。」

影片曝光後，引發澳洲社會的強烈反彈，數以千計的民眾要求當局懲罰她。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與內政部長柏克（Tony Burke）也公開譴責她，並直言澳洲「很高興看到她離開」。甚至有網友在請願網站「Change.org」發起活動，要求禁止她再入境澳洲，短時間內便累積近5萬人連署。

面對質疑聲浪，她發布聲明暗諷澳洲人對原生動物的態度前後矛盾，並聲稱有些仇恨言論已威脅到她的生命。她寫道：「難道我是反派嗎？事情並不像表面那樣。因為我抱了1隻袋熊，就有成千上萬的人威脅我的生命。」對此，艾班尼斯則反嗆：「我建議這位所謂的網紅或許應該去試試其他澳洲動物。例如把1隻小鱷魚從牠媽媽身邊抱走，看看會怎樣。」

史崔博之後雖然坦承對自己的處理方式感到後悔，說自己「真心為造成的困擾感到抱歉」，但也強調她只是擔心袋熊母子會在道路上被車撞到。由於澳洲道路上袋熊遭撞的案例頻繁，她稱當時停下車只是為了確認動物安全。然而這樣的說法澳洲網友並不埋單，此後她也幾乎未再公開露面，直到在近日被捕。

