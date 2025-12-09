25歲葉子誠過世⋯演《哥妹倆》爆紅 家屬心碎：他的一生溫暖了無數人
馬來西亞演員葉子誠（本名：葉子城）為童星出身，曾主演電影《哥妹倆之驚歷48》，以「徐果果」一角爆紅。沒想到他的家人透過社群網站公開他已於8日逝世的消息，得年25歲。
家屬發文表示：「我們懷著沉痛的心情告知，親愛的葉子城已於2025年12月8日安詳離世，他的一生溫暖了無數人，他的善良與溫柔將永遠被銘記。」訃聞中也公開葉子誠預計12月11日封棺出殯，並將安葬於富貴山莊（士毛月）墓園。
葉子誠11歲時以《哥妹倆之驚歷48》走紅，還演唱該片的主題曲和插曲，隔年參演柯有倫、郭曉東主演的《大舞獅—關聖宮》，也於徐若瑄監製的2016年電影《我來自紐約》與狄龍、宣萱等知名演員合作。
曾和葉子誠合作《最爛學生？2》的導演兼主演鍾盛忠，9日在臉書曬出當年合影並哀悼：「願你一路走好，走向沒有痛苦、只有光的地方。」並回想起當時合作的心情，「謝謝你在我執導的《最爛學生？2》中，用盡全力去詮釋『水果』這個角色。那份單純、那份執著、那份屬於青春的亮光，因為你的投入，而變得鮮活動人。你留下的每一個鏡頭、每一聲笑、每一次努力，我們都會記得。謝謝你，子誠。謝謝你給這部作品留下無法取代的一抹色彩。願你在另一端的世界，沒有痛苦，只有自由。一路走好。」
