25歲衝浪客宜蘭外澳溺水 卡消波塊送醫不治
昨（22）日下午4時多，宜蘭外澳沙灘一名25歲余姓衝浪客，疑似體力不支落海，海巡與消防聯合搜救，在北堤消波塊間發現傷者。救援人員徒手攀降將人救上岸後送醫急救，最終宣告不治，目前事故原因仍在了解。
