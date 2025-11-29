25歲重機網美死亡車禍！生前1句話成「不詳預言」…發文後遭「聯結車輾斃」

哥倫比亞一名重機網美車禍身亡。圖／翻攝自IG／sofia_quiroz10

哥倫比亞（Colombia）一名25歲重機網美凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez）在IG上擁有近3萬人追蹤，她也經常在社群平台上分享騎乘重機與刺青文化的生活，火辣風格與機車改裝內容深受粉絲喜愛。不料，凱倫11月26日卻在高速公路上發生死亡車禍，年輕生命就此畫下句點，全案始末和肇事責任仍待調查釐清。

根據太陽報（The Sun）、NeedToKnow等外媒報導，凱倫於11月26日在波哥大北方的佛羅里達布蘭卡（Floridablanca）附近高速公路發生死亡車禍，當場喪命。讓人不寒而慄的是，就在事發前幾小時，凱倫曾在IG上發文透露，她弄丟了平時騎車必戴的眼鏡，並寫下：「希望我不要撞車，因為我現在是沒戴眼鏡的情況下在騎車」。

廣告 廣告

凱倫慘遭捲入聯結車輪下，當場遭輾斃。圖／翻攝自IG／sofia_quiroz10

未料凱倫竟一語成讖，在發文短短幾小時後就遭遇奪命意外。報導指出，凱倫當天騎乘Suzuki Gixxer行經高速公路時，疑似因為未佩戴眼鏡，導致視線受阻，最後失去控制，先是撞上左側的雪佛蘭轎車，重心不穩再摔向右側、跌落在地，最後慘遭捲入後方聯結車輪下輾過。

急救人員獲報趕抵現場後雖全力搶救，但仍不幸宣告凱倫當場死亡。警方調查後初步研判，凱倫當時應是想在2輛車子之間穿越而不幸釀禍，但全案始末、是否還有其他駕駛需要負上肇事責任則仍待調查釐清。



回到原文

更多鏡報報導

女警重機炫技衝向人群！男童遭撞飛「空中轉1圈」頭部著地 事後1舉動挨批冷血

為了拍網美照玩命！中國女生理期仍下水「與鯊魚共舞」遭咬出大洞

少女不滿管太嚴「竟叫男友幫她弒母」！外公怒告「沒資格繼承遺產」法院這麼判