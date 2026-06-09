25歲長太嫩！邵奕玫穿制服開車遭警臨檢 自曝封閉童年：很少與家人接觸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

大愛劇《大愛街2巷》今（9）日舉辦第三波茶敘，而在劇中飾演祖孫的夏靖庭與邵奕玫出席活動。其中今年即將滿25歲邵奕玫在劇中扮演高中生卻一點也不違和，而她也坦言，因為自己的童顏產生一些困擾。

《大愛街2巷》邵奕玫劇中與真實生活的媽媽都是越南人。（圖／大愛提供）

邵奕玫透露，自己高中時就曾被誤認是國中生，還有次自己穿著高中制服開車準備去試鏡，結果卻被攔下臨檢，「他就說你身分證駕照拿出來，因為我穿制服然後還長這樣，結果開一個休旅車超大，他覺得超不合理，可能覺得是假，看了超久。」但她也認為，童顏也是有好處，在路上比較不會有奇怪的人搭訕。

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邵奕玫劇中的媽媽是越南人，她在茶敘中坦言，自己的媽媽也是越南人，父母離婚後，跟著爸爸生活，童年大多是一個人度過，從小一開始就自己走路上下學、去補習班，雖然中途奶奶發現後曾搬來照顧自己一陣子，但不到一年後奶奶就因癌症離世，自己又變回一個人，而她也坦言，那段時間的自己其實滿封閉的，「其實在小學一年級到四年級這個階段，我其實變得少跟人接觸，那時候是奶奶出現，才敞開我的心胸，結果她過沒多久也過世了，就是我又被打入一個很自閉的狀態。」但她很慶幸自已在成長的路上遇到很多照顧相當照顧她的老師，不只會主動加班陪伴她，還會騎車送她回家。而這段經歷讓她在拍《大愛街2巷》時，看見劇中三代同堂的母愛與祖孫情格外有共鳴，「彷彿在彌補童年沒有跟阿公及媽媽相處的缺憾。」

此外，邵奕玫也分享自己心態的轉變，過去她曾是跟劇中角色一樣要求完美，得到「銀牌」也會難過的人，在接拍一部電影的角色後，現在則學會放下執著，「有時候太追求完美，好像也會把自己逼得很難受，後來覺得反正我不完美跟完美都會有人覺得我怎麼樣，那我不如過得開心一點，然後問心無愧。」





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