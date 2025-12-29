25歲鮮肉男模遭控性侵女大生 張越河駁斥聲明全文曝光

男模張越河發聲駁斥性侵女大生得逞。(圖／yuehe_0910 Instagram)

25歲鮮肉男模張越河，遭一名女大生指控性侵得逞，並表示男方事後先私訊女方道歉，但在女方報警後，張越河前往警局做筆錄時卻辯稱是雙方合意，女大生認為他毫無悔意、揚言要告到底。對此，張越河29日發出聲明回應，表示內容與事實不符，並強調「絕無任何違反A女士意願性行為」，對於任何惡意指控或不實謠言，不排除依法追究法律責任。

張越河聲明全文

大家好，我是越河。

針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

廣告 廣告

本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

聲明人：越河

中華民國 114 年 12 月 29 日

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

《灃食 食光餐桌》開啟溫暖對話

棒球》城島喜納耶誕禮 經典賽開綠燈