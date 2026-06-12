25歲「調情大師」想養豬！媽媽要求先買一棟房給我再說 口誤自爆養過「烤鴨」

ForceBook與JoongDunk。劉耀勻攝

泰國超人氣BL劇螢幕情侶ForceBook與JoongDunk今（12日）攜手接受媒體訪問。四人一現身便展現超強默契與幽默感，現場笑聲不斷。其中，即將迎來新劇宣傳的Joong更在聯訪中大秀流利中文，不料在分享寵物經時一時口誤，引來全場爆笑，也意外曝光了他為了「想養豬」而努力賺錢買房的遠大目標。

JoongDunk對望也不會笑場，自稱非常專業。劉耀勻攝

25歲調情大師口誤想養「烤鴨」 拼買房只為帶迷你豬回家

被粉絲封為「調情大師」的25歲男星Joong，私底下是個不折不扣的動物迷。他今日在受訪時先是用中文分享自己的寵物大軍：「現在有五個狗、兩個喵，還有烏龜、老鼠。」接著想透露以前養過鴨子，卻不小心中文口誤說成「烤鴨」，反差萌的發言讓全場瞬間笑翻。

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此外，Joong也大方透露自己最近的新目標是想養「迷你豬」，為此還特別去向媽媽爭取。沒想到媽媽直接開出條件，要求他「要買一棟房子給我才能養」，讓Joong笑說現在努力工作的最大動力就是為了想養豬。當被問到私下誰照顧對方比較多時，Joong表示我們都25、26歲了，接著再度切換中文成熟地表示：「我們長大了，會照顧好自己。」談到兩人默契，搭檔Dunk分享，雖然沒有什麼特別具體的時刻，但Joong的個性常常會精準戳中他的笑點；Joong聽聞笑稱「其實Dunk就是笑點很低」，兩人逗趣的互動閃瞎全場。

Joong（左）想養迷你豬。劉耀勻攝

雙男神皆有懸疑大作 喊話未來想挑戰「喜劇魂」

除了寵物話題，兩對CP也聊到了私下的追劇喜好。ForceBook兩人私底下都非常熱愛懸疑、偵破案件的題材，Book更自曝是《名偵探柯南》的超級粉絲，只要聽到身邊有人推薦作品並預告「後面有神反轉」，他就會興致勃勃。不過，正因為接連演出了《禁忌摯友》、《覓密懸律》等題材較為沉重的作品，兩人在現場不約而同地喊話，未來非常渴望能挑戰喜劇。

Force直言，過去演了太多流眼淚、心情沉重的角色，非常希望未來能接到比較輕鬆（chill）的戲，並點名像《邱比特的眼淚》那種能讓他好好發揮「喜劇魂」的類型。Book也贊同表示，希望能和Force一起演一部讓大家輕鬆追的喜劇。至於被問到Force不笑時看起來比較嚴肅，Book是否曾不敢跟他說話？Book隨即貼心替搭檔澄清，表示完全不會有那種時候，因為自己很理解Force沒表情時只是看起來嚴肅，心裡其實完全沒有不開心的情緒。

ForceBook想挑戰喜劇。劉耀勻攝

宣傳期即將開跑 新劇與見面會行程滿檔

訪問最後，四位男星也帶來了令粉絲振奮的下半年計畫。JoongDunk兩人宣傳期即將開跑，Joong特別點名請大家關注新劇《How to Survive My CEO》，透露近期就會展開宣傳，自己接下來也會推出新歌曲。Dunk則補充，除了這部與Joong攜手演出的新作外，未來如果粉絲想看他拍攝美食相關影片，也可以鎖定他的個人社群平台。

ForceBook也預告接下來將會前往不同的城市與各地的粉絲見面，還有許多尚未公開的計畫。Force感性表示，這次來到台灣深刻感受到粉絲們滿滿的熱情，希望大家多多支持他參與演出的泰版《步步驚心》以及新劇《Lovers & Gangsters》。Book則透露新作品預計在年底與大家見面，節目相關資訊之後可以公開時會再陸續公布，非常期待在明日的見面會上與粉絲齊聚。



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