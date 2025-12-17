25組卡司本週末起連唱五天 高雄聖誕生活節交通管制一覽

高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」將在周末精彩登場！「Golden公園大舞台」集結落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX等25組超豪華陣容，12月20日至24日連唱五天，同時還有「Merry買你的市集」集結各大商圈、市集名攤及原民料理等，超過150攤精彩饗宴，經發局更聯手高雄13家百貨公司推出「心願放大卡」，憑卡在「Merry買你的市集」消費滿100元即獲得1章，集滿2章可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」1張，多重饗宴陪伴度過浪漫的聖誕節。

中央公園周邊停車空間有限，為避免人潮車潮壅塞，請市民朋友大家多多利用搭乘捷運、大眾運輸交通工具或步行前往 。（圖／高雄市政府）

高市府經發局長廖泰翔表示，去年艾怡良、魏如萱、鄭宜農3大金曲歌后大獲好評，4天活動吸引36萬人到場，今年Golden公園大舞台卡司陣容延續規模，特別邀請落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農、韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等25組一連開唱五天，此外，市府更是加碼推出50元「商圈夜市優惠券－聖誕版」，只在活動期間下午2時於4處心願放大卡服務台領取限量「心願放大卡」，消費滿額即可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」，可在全市40多處商圈夜市及400多家合作店家消費折抵。一系列精彩、澎湃高雄限定專屬的活動內容，讓大家來高雄中央公園過聖誕節驚喜不斷！

經發局提醒，中央公園周邊停車空間有限，為避免人潮車潮壅塞，請市民朋友大家多多利用搭乘捷運、大眾運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場，或是搭乘至捷運美麗島站只要步行8分鐘就可以抵達活動會場，活動期間，市府也與高雄捷運公司協力，將適時啟動人潮管制機制，除加密班距、增派人員支援月台與出入口，引導旅客動線外，也將依現場人潮狀況彈性調派列車，確保旅客搭乘安全順暢；有鑑周邊機車格位有限，市府也特別於大同國小（步行至活動現場只要3分鐘），設置臨時機車停車場，開放民眾停放機車。

2025高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」將在周末精彩登場！ 12月20日至24日連唱五天 。（圖／高雄市政府）

經發局補充，本週末活動管制區域範圍，包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等路段，周邊道路將有車多壅塞情形，建議用路人提前改道，以避開壅塞路段，同時，為維護活動場域內民眾安全，捷運中央公園站1號出口、五福仁德街口及中山五福路口西北側三處Youbike站點將部分或全時段配合管制暫停營運，請民眾至臨近站點借還，暫停營運時間相關資訊，請依Youbike微笑單車官網及APP公告為主。更多活動資訊詳情請至活動官網查詢：https://kaohsiung-christmas-party.tw。

經發局聯手高雄13家百貨公司推出「心願放大卡」，消費滿額可兌換新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」1張 。（圖／高雄市政府）

