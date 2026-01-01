25萬人在線瘋看張惠妹！網列3優點：看得很過癮

娛樂中心／楊佩怡報導

今年的台東跨年夜熱鬧非凡，天后張惠妹（aMEI）特別回到故鄉，將唯一的跨年演出留給台東。除了壓軸登場迎接新年，她在開演前的後台側拍更引起轟動，阿妹與多位歌手隨著音樂盡情搖擺的俏皮模樣，成功在演出正式開始前就引爆話題，讓觀眾的情緒提早沸騰。





張惠妹（右）和A-Lin（左）現場合唱《連名帶姓》，讓粉絲感到超驚喜。（圖／翻攝自「台東不一樣」臉書）

今年台東跨年晚會於台東國際地標登場，卡司陣容非常豪華，邀來張惠妹、A-Lin、戴愛玲、玖壹壹、葛仲珊、范曉萱等多位歌手輪番開唱，從抒情到節奏感十足的作品一次滿足。擔任壓軸的張惠妹則被安排在跨年倒數結束後登台，用歌聲替新的一年揭開序幕。不僅如此，張惠妹還與A-Lin現場合唱經典歌曲《連名帶姓》，神級同台畫面讓守在螢幕前的觀眾粉絲們，忍不住狂讚「台東這場真的最頂，沒有之一！」。

張惠妹特別回到故鄉台東，將唯一的跨年演出獻給家鄉。（圖／翻攝自「台東不一樣」臉書）

台東跨年尚未結束，就有網有在PTT發文直呼：「台東到底怎麼辦到的？大咖多到扯爆！」，不少網友也點出這次台東跨年的優點，像是沒有主持人串場或官員談話打斷興致，歌手一上台便接力開唱，營造出從頭到尾無冷場的熱鬧氛圍。一打開社群平台Threads，也都被台東跨年、張惠妹佔據版面，許多網友大讚「今年最成功的跨年！肯定是台東那場！」、「這次跨年主持人MVP絕對是A-Lin吧～ 超好笑真的一開口就是梗我快笑死」、「台東跨年太屌！沒有主持人！總導演阿妹！」、「台東今年跨年真的讓人覺得看得很過癮」、「這是場沒人敢用對嘴的演唱會，對嘴會被笑」、「這一場藝人的陪伴感、同樂感真的超重，好強！」。

張惠妹返鄉一起陪大家跨年，還有A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等，現場眾星雲集，嗨翻全唱。（圖／翻攝自「台東不一樣」臉書）





