25萬元重罰！防遊蕩動物聚集 自然保護區禁餵食

農業部於9日公告，預計修正野生動物保育法、森林管理法部分條例，明定自然保護區、野生動物保護區不可有餵食行為，違者依法處1000至25萬元罰鍰。（本報系資料照）

民眾餵食遊蕩動物雖出於善意，但也遭許多人詬病「造成環境髒亂、動物聚集傷人」等，但礙於法規未有規範，因此遲遲無法透過法律限制民眾的餵食行為，不過，農業部於9日公告，預計修正野生動物保育法、森林管理法部分條例，明定自然保護區、野生動物保護區不可有餵食行為，違者依法處1000至25萬元罰鍰。

據悉，探討遊蕩動物議題時，「能否進行餵食」一直都是民眾關注重點，同時也是動保、野保團體爭論的關鍵，動保團體認為，餵食並非孳生遊蕩動物主因，反倒有助於捕捉、絕育，倘若全面禁餵，不只無助解決問題，還有虐待動物疑慮；野保團體則指出，數據已顯示固定餵食點周邊，遊蕩動物密度較高，不僅加劇跨物種疾病的交叉感染，也使人與動物之間的衝突更為頻繁。

廣告 廣告

在正反團體間的意見分歧、社會共識無法凝聚的現況下，全面禁餵養法規遲遲無法擬定，現行制定僅規範「生態敏感區禁餵食」，不過，農業部林保署在9日正式公告「預計修正自然保護區設置管理辦法、野生動物保育法施行細則」，主旨皆為禁止民眾於自然保護區、野生動物保護區內餵食動物。林保署說明，修法考量在於維護區域內之生態完整性，避免因人為、任意之餵食行為導致遊蕩動物群聚，並造成野生動物覓食行為改變及破壞生態平衡等情形。

林保署回應「自然保護區設置管理辦法」及「野生動物保育法施行細則」兩項法規將於12月23日預告期滿；另12月11日將預告「申請進入自然保留區許可辦法」第8條修正草案，預告14天，將於12月25日預告期滿。若無反對意見，簽報農業部同意後，3項法規最快可於114年底前正式公告施行，此外，已修訂各野生動物保護區保育計畫書，並透過申請進入自然保留區及自然保護區許可時，要求申請人禁止於保護區餵食，且於全國設立111處牌誌進行宣導。

林保署強調，法規上路後，於「野生動物保護區」內餵食動物，可依野生動物保育法第50條處5萬元至25萬元罰鍰。於自然保護區內餵食動物，可依森林法第56-3條，處1000元至6萬元罰鍰。於自然保留區內餵食動物，可依文化資產保存法第108條，處新3萬元至15萬元罰鍰。

更多中時新聞網報導

NBA》勇士推蝦兵蟹將 作客爆冷宰掉騎士

70歲孟飛攜馬妞拍短影音當網紅

項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹