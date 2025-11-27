25萬坪捷運開發案簽約 規劃辦公、商場與住宅

（中央社記者何秀玲台北27日電）宏匯集團與愛山林、甲山林得標的環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案，基地約14.3公頃，投資金額約新台幣985億元，為全台規模最大的捷運開發案，將以合資公司「環宇上城」推動開發，董事長許崑泰說，將規劃辦公、商場與住宅等機能，至於宏匯廣場是否進駐仍在評估。

環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案今天舉行簽約典禮。環宇上城由宏匯持股33%，其餘股份由甲山林和愛山林分別持有20%、47%，由宏匯集團董事長許崑泰擔任環宇上城董事長。

甲山林集團董事祝文宇會後受訪表示，住宅部分扣掉新北市政府和私地主，預計總銷金額約2000多億元，希望能在2年內拿到建照後動工，2年後若能動工，最快在5年內交屋。

許崑泰致詞時表示，此案開發規模逾25萬坪，將結合宏匯集團的商用不動產經驗與甲山林集團在住宅開發的強項；至於外界關注百貨商場宏匯廣場是否進駐，他指出，目前仍須待權利分配結果，因商場屬於投資方或政府方尚未確定，細節明朗後才能思考評估。

他說，此案由有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道。另基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發，預計將成為新北市溪南新都心。（編輯：張均懋）1141127