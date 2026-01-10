25萬戶社宅跳票？ 劉世芳：越蓋越少

賴清德總統上任後推出「百萬租屋家庭支持計畫」，要在民國121年累積達成興建社宅25萬戶。圖為台北市萬華區青年公共住宅一期。（本報資料照片）

賴清德總統上任後推出「百萬租屋家庭支持計畫」，在前總統蔡英文直接興建社宅的基礎上，要在民國121年累積達成興建25萬戶社宅，不過截至去年底僅蓋12萬多戶，遭質疑政策恐跳票。對此，內政部長劉世芳坦言，土地不夠，社宅會越蓋越少。內政部表示，未來會擴大推動包租代管政策，將六都屋齡50年以下共計37.5萬戶低度使用的住宅，透過賦稅機制積極輔導，轉化為社宅。

「百萬租屋家庭支持計畫」的目標是在121年達成興建25萬戶社宅、25萬戶包租代管，以及50萬戶租金補貼。劉世芳表示，新建社宅非常慢，不可能在1、2年就完成。

她說，租金補貼申請戶數已超過90萬戶，合格部分大概是80.9萬戶；去年下半年的重點在包租代管，把私人新建住宅的空、餘屋，利用房仲或租賃方式請其釋放給有需求的人，也可申請租金補貼，這部分已接近10萬戶，所以「百萬租屋家庭支持計畫」已達到110萬戶的規模。

不過直接興建的社宅截至去年底僅蓋了12萬2680戶，在野質疑社宅興建政策轉彎。對此，劉世芳坦言，內政部在滾動式檢討中，因為蛋黃區的稀缺土地真的越來越少，如果把社宅蓋在偏遠地區，譬如陽明山上「會有人去住嗎？」

此外，總統府氣候變遷委員會要求內政部在住商部門要減少35％碳排量，以一戶30坪的社宅估算，將產出40公噸二氧化碳的量，所以如果社宅蓋得越多，碳排量就越多；反之如果多利用空、餘屋的話，等於沒有增加碳排量。目前台灣的空、餘屋大概是91萬戶，經統計蛋黃區裡的空、餘屋大概是37萬戶，這是努力方向。她提到，「有的人講說，賴總統是不是從此蓋的社宅就越來越少？『是，越來越少』，那是因為土地不夠」。

劉世芳強調，不管是中央與地方政府，取得蛋黃區土地的量都越來越少，硬要去取得這一塊確實有困難，且如果要有自償率又更加困難，就算內政部跟地方政府要求整開區或都市計畫區能不能釋放出5％的土地蓋社宅，但即使能釋出也是邊角地方，不會給蛋黃區。她更反問，「松山區、信義區會釋放土地蓋社宅嗎？根本不可能！」